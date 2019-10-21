28天修完12學分神速變碩士！僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教育部撂重話了

▲喬光科大校長楊敏華（圖），遭指控護航兒子楊正2年半就取得學碩士，還助兒子取得教職，他曾表示自己不會做違法的事。（翻攝自僑光科大網頁）

圖文／鏡週刊

本刊踢爆僑光科大校長楊敏華，疑護航兒子楊正快速用2年半取得該校學士、碩士學位，還讓兒子直接擔任講師。教育部在九月底公布調查結果，認定學校在學分抵免、提前畢業、碩士班授課及教師聘任上，違反《大學法》、《學位授予法》、《私立學校法》及該校學則，已列計重大行政缺失，懲處校長、教務長，更要求校方撤銷楊正學位。不過校方疑似以拖待變，對撤銷學位一事置若罔聞。教育部今（21日）重申，僑光科大必須依法行政，維護學生受教權益查核機制，以昭社會公信。

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教育部技職司指出，針對楊正就讀僑光科技大學期間修業及任教資格疑義，已經在今年8月21日組成專案小組前往該校訪視，也於8月27日函請學校提供相關資料。調查顯示，楊正在學士學位、學分的取得上已有問題，並未符合報考該校碩士班的資格，不過後續校方竟用「推廣教育」的形式讓他補修學分，在2018年和2019年間，僅用28天修完6門課程12學分，確實以不合法的學分抵免、提前畢業等方式，取得該校企管系學士學位。楊正又在去年7月26日「順利」錄取該校企管研究所碩士班，今年7月9日通過論文口試拿到碩士。

▲楊正（圖）遭控在父親楊敏華庇蔭下，2年半就取得學士、碩士學位。

技職司說明，楊敏華與楊正屬一等親關係，對楊正上述不合法作為難謂不知，因此學校應該撤銷其學士學位；另外若楊正的學士學位撤銷，也不具備報考碩士班資格，其企管系碩士學位同樣不具合法性，因此學校必須一併撤銷楊正碩士學位和碩士入學資格。

據知情人士透露，校方目前以拖待變，甚至還繼續將楊正的教師資格送審；不過技職司重申，已經發出公文要求僑光科大在11月初之前確實撤銷楊正學位，對於違反法令規定者，教育部一定嚴辦。



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