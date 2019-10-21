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香港多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

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▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權，下同）

本報訊

逃犯條例修訂引發的示威衝突持續四個多月以來，醫院醫護與警方間的關係緊張，除病人私隱問題受關注外，近日亦有男警擅入產房，以及有防暴警持槍入醫院等備受爭議的舉動，包括威爾斯親王醫院以及瑪麗醫院在內至少7間醫院的醫護人員，在今日（21日）午膳時間發起靜坐集會，抗議警方「濫權」，重申醫護與市民同行。

醫管局回應稱，公立醫院的大堂及主要公眾通道人流頻繁，其中包括不少長者和行動不便人士，基於安全、秩序與醫院運作暢順等多方面考慮，並不適宜舉行集會；惟醫管局，會繼續透過與警方建立的兩層溝通渠道，反映員工表達的意見。

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

威爾斯親王醫院的醫護集會於中午十二時半開始，至一時左右，已有近6、70名醫護參與，大部份在場人士配戴口罩，並舉起各式標語，包括「香港人，反抗」、「守護自由，決不投降」，他們亦不時高呼口號，包括「光復香港，時代革命」、「醫護救人，警察殺人」、「解散警隊，刻不容緩」等，以及合唱《願榮光歸香港》。

本身是威院護士的謝先生受訪時指，參與集會是希望為病人權益發聲，「勿以善小而不為」。警方近日不時需出入醫院，拘留或涉罪行的病人，但他認為核心問題是醫院範圍內不應剝奪其作為病人的權益。他認為，醫管局對此的回應很少，病人在病房被捕、為錄口供延誤治療等消息不絕，警方亦曾多次不合理侵犯人權，如果無人發聲，這些原本屬於病人的權益就會逐漸消失。

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

對於有防暴警持槍入病房，他稱過往院內的警員只是普通軍裝，質疑是否真的要以全副裝備進入醫院範圍，面對院內手無寸鐵的醫護及病人，他又形容觀感上有影響，院內正接受治療的病人見到防暴警亦會受驚。

謝先生促請警方入院前，應先跟醫管局協商，同時增加協商透明度，交代為何需全副武裝入院、解釋是否有其需要。

有醫護質疑工作未獲特首欣賞

在威院任職輔助醫療的朱小姐稱「警察在香港是唯一的獨權霸道」。她指出，特首林鄭月娥在發表施政報告時，只鳴謝警察在修例運動期間的付出；而消防及醫護人員也額外付出了許多努力，卻得不到特首半句欣賞。她又稱，警務人員在公立醫院範圍執法，反映警方完全漠視醫護人員專業，屬於濫權。

在威院任職護士的梁小姐則稱，政府不負責任令她最感憤怒。她指出，政府不願正視市民訴求，只派出警員與市民對峙，算是轉移視線。她又希望對醫管局高層說，醫院應同時尊重警方及廣大市民，批評「警方在醫院範圍派出的警力過多，根本唔駛十個八個防暴睇住一兩個疑犯」，令其他病人承受不必要的恐慌，做法不恰當。

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

▲威爾斯醫院醫護豎起5隻手指的手勢，代表「五大訴求，缺一不可」。(李恩慈攝)

至下午1時半，有超過150名醫護人員在威爾斯親王醫院主樓地下大堂聚集，他們由靜坐轉為靜站，並為因反修例運動受傷或死亡的市民默哀一分鐘。隨後，他們舉起「5字手勢」，高喊「香港人反抗」及「五大訴求，缺一不可」等口號。

下午約1時45分，由於接近午飯時間結束，聚集的醫護人員高呼「光復香港，時代革命」口號，然後一同散去。

另外，瑪麗醫院亦有經逾百名醫護在K座地下靜坐，並高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「香港人，反抗」等口號；他們手持包括「醫護市民，一起同行」、「抗議警方濫捕、不要白色恐怖」、「手足口病可經喉嚨分泌物、唾液傳染」等標語。

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

行醫三年的陳先生表示，這是他第二次參加醫院的靜坐集會。他指警方現在濫捕情況嚴重，而且非常不尊重病人的隱私。對於早前有警察持槍入產房，「我哋醫生做檢查要揭衫時，都十分有限度，注意儘量不讓病人暴露太多，警察這樣入產房非常不尊重病人。」

他又指，醫患之間的信任很重要，病人有問題，應該可以安心求醫；他表示，曾有朋友向他談及擔心今後受傷生病，是否仍可向公立醫院急症室求醫。

集會現場除了穿白袍的醫護人員，亦有一名港大的5年級的醫學生；黃先生早早便趕來瑪麗醫院，他希望通過這樣的集會表達訴求。作為未來的醫生，他認為一直以來，香港市民與醫護人員之間的信任非常難得，但如今被警方的行為令醫患關係被破壞，「現時已經出現，有人受傷都不敢求醫的事。」

▲香港多間醫院醫護靜坐抗議。（圖／香港01授權）

醫管局回應：醫院不適宜舉行集會　會繼續向警方反映員工意見

就今日7間醫院的靜坐抗議，醫管局於下午作出回應。局方稱，公立醫院的大堂及主要公眾通道人流頻繁，其中包括不少長者和行動不便人士，基於安全、秩序與醫院運作暢順等多方面考慮，並不適宜舉行集會。今日各公立醫院亦已加派員工在現場，盡力確保病人服務及醫院運作不受影響。院方亦已提醒同事，參與公眾活動時，要小心人身安全及潛在法律風險。醫管局重申，員工表達意見需注意病人和家屬的觀感，並需繼續秉持專業精神和互相尊重態度，不論病人的身份和背景，提供一視同仁的服務。

醫管局亦稱，會繼續透過與警方建立的兩層溝通渠道，反映員工表達的意見。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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