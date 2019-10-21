精品消費估雙位數成長　遠百周年慶營收目標上看130億

▲板橋大遠百、寶慶、桃園、嘉義、台南、高雄、花蓮等七店，周年慶將在10月24日開跑。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

全台百貨周年慶開打，遠東集團旗下遠百今（21）日表示，今年消費景氣雖有緊縮態勢，但受惠於精品消費成長，今年周年慶檔期營收目標上看130億元，預估較去年成長5%。

繼台中大遠百、新竹大遠百後，本周遠百周年慶正式進入重頭戲。包括板橋大遠百、寶慶、桃園、嘉義、台南、高雄、花蓮等七店，周年慶將在10月24日開跑，最後由板橋中山店接棒，預計下月14日展開周年慶活動。

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▲遠百旗下最新據點A13將在今年第四季正式開幕，此商場為遠東集團第三代徐國安親自規劃，備受外界關注。（圖／翻攝自徐國安linkedin）

觀察今年周年慶買氣，遠百主管表示，以台中大遠百業績來看，精品類今年表現最好，可望有雙位數成長空間，而在智慧型手機新品問世下，將帶動家電類成長5%至10%；超市餐飲類則排名第三，業績預估成長5%上下。

百貨周年慶戰火延燒，板橋大遠百即日起至11月12日展開周年慶優惠，遠百主管表示，今年檔期全台大手筆將送出10台車，其中板橋大遠百祭出158萬BMW汽車，為歷年送出的最高價車款，消費滿2千就可抽。

場景拉回全球百貨最密集的台北市信義區一級戰區，遠百旗下最新據點A13也將在今年第四季正式開幕，此商場為遠東集團第三代徐國安親自規劃，將以「Apple Store」全球旗艦店為軸心，在硬體強化數位服務，可望助攻遠百第四季營收創新高。

另外，針對旗下「起家厝」遠百寶慶店，由於歷史悠久，客群年齡層約在45至55歲左右，為搶攻觀光客及年輕消費族群，集團規劃於明年啟動改裝，除了調整櫃位業種，也將洽談大型餐飲品牌進駐，挹注集團營運動能可期。

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