「世界台灣皇帝」掛標語嗆殺蔡英文　市議員報警逮人拆布條

▲台北市議員梁文傑報警，揭露世界台灣皇帝藍信祺掛標語殺蔡英文，藍遭警帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市議員梁文傑21日在自己臉書粉專PO文說，今天下午3時許，曾宣布以「世界台灣皇帝」名義再2011、15年參選總統的藍信祺，當時在中山南路設立總統連署攤位，但他的攤位卻張貼「殺蔡英文」布條引發爭議，有熱心民眾向他檢舉，梁通知警方、轄區中正一分局立即以藍信祺觸犯刑法恐嚇危害安全罪將藍文祺逮回偵辦，警方並當場移除恐嚇意味濃厚的布條。

▲世界台灣皇帝藍信祺掛標語殺蔡英文遭警方帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方指出，藍信祺過去曾犯下殺人案、槍擊案入獄多年，經減刑出獄後開始熱中政治，但由於他的政治立場太過偏激，藍嫌曾透過臉書宣稱自己是：「全人類唯一合法民主憲政平等統治者」並認為「蔡英文政府被法定證明不法假偽民主憲政政權」

警方私下笑稱，藍信祺連文句撰寫都不大通順，2015年藍信祺再次宣布要參加台灣總統大選，記者會曾上演接玉璽戲碼，政見則是當選後要每位民眾發放100億元現金，讓台灣成為全世界唯一均富的民主國家，更嗆聲要總統蔡英文對他效忠，否則判死刑。

儘管諸多爭議言論，轄區中正一警方表示，藍信祺在該處擺攤進行總統聯署已有多日，該正義布條原本僅是書寫「蔡英文」名字、殺字則用紙張蓋住，但21日下午遭民眾目擊檢舉，警方依規定受理究辦。

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