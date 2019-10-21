聖安德烈堂同遭「染藍」！警指驅散是為保護清真寺：暴徒才應道歉

▲清真寺被染成藍色。（圖／翻攝自香港立法會議員譚文豪臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

香港九龍區油尖旺20日再成為衝突戰場，警方出動「水炮車」於尖沙咀驅趕示威者時，不但將藍色水劑噴射到清真寺閘門，也使彌敦道附近的聖安德列堂也被「染藍」。目前，聖公會代表至今尚未就事件作出任何回應。

綜合港媒報導，西九龍總區指揮官卓孝業21日下午在記者會上，被問到為何不對聖安德列堂「染藍」道歉？他回應，因為有「暴徒」在該處違法及使用暴力，所以警方要執法，使用武力驅散，使用水炮車是其中一項，「當警方知道顏色水波及他們，已一一與他們聯絡及表達歉意。」

卓孝業同時譴責，「我想暴徒才更要向香港人表達歉意，因為他們毀壞了香港好多地方，也破壞香港的安寧，令好多人生活在恐懼中。」

港警20日下午4時許出動大量人員前往彌敦道、佐敦道交界驅散示威者，除了從高處向下發射多枚催淚彈外，水炮車也多次在彌敦道射擊，過程中波及到九龍清真寺，造成清真寺正門、大閘及樓梯等多處地點染藍。消息曝光後，立刻在網路上引發熱議，還有網友擔憂可能會引發「聖戰」。

對此，港警20日晚間8時許在臉書澄清，他們下午確實有調派水炮車驅散彌敦道一帶的示威者，過程中顏色水炮「誤中」九龍清真寺的正門及大閘，事後已聯絡清真寺首席教長、穆斯林社區領袖解釋相關情況，「警方絕對尊重宗教自由，會盡一切能力保護所有宗教建築物。」

今早，特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰親自到清真寺與教長會面及致歉，兩人在清真寺逗留約25分鐘後離開，向九龍公園停車場方向離去，最少由20名便衣警員在寺外護送。兩人離開後，清真寺教長步出清真寺表示，警方與林鄭已就事件道歉；清真寺接受道歉，感謝市民清潔清真寺。

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