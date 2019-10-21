浪浪神助攻！玩菸盒意外曝神秘小徑　海巡破私菸工廠查獲1.5噸菸草

▲海巡署偵破私菸案，查扣大批私菸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

海巡署偵防分屬台中查緝隊，埋伏、跟監一私菸製造集團約2年，但該集團成員十分小心謹慎，始終無法鎖定最終工廠位置，直到偵查人員意外發現一隻黑色野狗疑似在把玩私菸菸盒，進而從野狗身後的小徑追尋線索，最後在小徑底處發現該私菸集團的工廠，成功查獲菸絲約1.5噸（約可製造142支香菸），市價約350萬元。

▲當事狗，把玩菸盒意外讓海巡偵破私菸工廠。

台中查緝隊接獲檢舉，指中部有私菸集團，從國外走私廉價菸草進行加工，拿到市場販賣牟取暴利，經佈線2年長期跟監，始終無法鎖定該私菸工廠位置。但在9月底，於彰化鹿港頂番婆一處小巷，意外看見有一隻野狗疑似正在玩菸盒，偵查人員見野狗身後有一條小徑，深入小徑後，發現一輛休旅車，車上有10箱菸，其駕駛無法交代用途，隨後找來吳姓老闆（64歲），才發現吳男為私菸累犯，長期在中部地區打游擊製造私菸，曾被台中查緝隊查獲3次。

▲海巡署偵破私菸案，查扣大批私菸。

台中查緝隊本月3日會同偵防分署彰化、雲林、臺南、北門查緝隊、中部分署第三岸巡隊、財政部關務署台北、台中關等單位，持彰化地方法院核發搜索票進行查緝，在彰化縣頂番婆及彰化縣埔鹽鄉內查獲菸絲約1.5噸、製菸機器2台及產製私菸包材一批。

台中查緝隊表示，不肖業者向海外收購廉價菸草後私自加工製造成私菸，並將製菸所產生之廢料一併混入私菸內填充後再販售於市場牟取暴利，未經政府把關之私菸，除了造成政府稅收短缺外，對於人民健康的傷害更大，由於吳男已是累犯，依違反菸酒管理法，最高可裁罰新台幣1000萬元。

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