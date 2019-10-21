警盤查遇襲驚險回憶：再不開槍就是我死　通緝犯揮刀拒捕判2月

▲沈姓通緝犯（綠衣躺床）於7月14日，遭警攔查時不但咬人，還揮刀拒捕，現場警員情急之下連開2槍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

台北30歲沈姓男子涉多起詐欺案遭法院判刑，卻於2019年7月間仍逍遙在外，即使遭通緝也沒在怕，還囂張嗆警「抓不到我！」，只是沈男爽沒多久，就在7月14日晚間，被泉州派出所的溫姓、李姓警員於莒光路上逮個正著；沈男見形跡敗露，竟抽刀向警察揮砍，並轉頭跑向公寓地下室，2警見狀趕緊追捕，於扭打過程中被劃傷臉頰及手臂，情急下朝沈男腿部連開2槍。北院10月21日依妨害公務，判沈男2月徒刑。

據了解，沈男因毒品、詐騙等案遭警方多次逮捕，不滿之下更對警察放話，「有本事就來抓我」，早已成為地方上的頭痛人物，遭法院判刑確定後，因未到案遭到通緝。

泉州派出所的溫姓、李姓警員於7月14日深夜，在莒光路發現沈男的機車，沒多久就看到他從公寓裡走出，立刻上前盤查；沈男起初還假意配合，不料通緝身分洩底後，竟出刀拒捕轉頭就跑，2警於追捕過程中，向沈男噴辣椒水企圖制伏，不料沈男「被辣到抓狂」，不但張嘴咬人，更揮刀砍向警員。

當時震驚社會的嘉義鐵路警察殉職案，7月3日才剛發生，溫姓警員見沈男持刀拒捕，他與同事更因此受傷，擔心再不制伏沈男，不只2人可能會死在這裡，未來恐怕會有更多民眾受害，情急之下朝沈男腿部連開2槍，終於讓沈男乖乖就範，送醫後沒有生命危險。事後開槍的溫姓警員，在臉書「NPA署長室」貼文，沉痛說道，「我沒辦法了，再不開（槍）的話，不是他死就是我死！」。北院10月21日依妨害公務，判沈男2月徒刑。

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