499用戶換機趁現在！　電信三雄曝「隱藏版資費」爽拿千元補貼金

▲去年的499資費申辦風潮，使得電信三雄ARPU紛紛拉低；今年為了催出這些用戶願意換機，三雄皆推出「隱藏版」資費來吸客。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得去年五月的母親節檔期，電信三雄紛紛殺紅了眼推出「499雙飽資費方案」（上網吃到飽+網內互打免費），當時引起了一波消費者解約轉搭低資費方案風潮；此舉讓三家電信業者的ARPU（每用戶平均收入）大幅拉低，也讓用戶願意以資費搭購機的申辦意願降低。為了吸引499用戶願意「回籠」手機搭資費的申辦方式，電信三雄推出了隱藏版資費，再搭配上手機5,500~7,000元不等的高補貼款，希望能催動499用戶的換機潮。

事實上，499用戶合約最快也要等到2020年五月才會到期，因此即便今年已推出多款新旗艦機款，也是讓這些用戶「心癢癢」但又不願放棄低資費；電信三雄的「隱藏版」雙飽資費，就是針對499用戶這塊市場而推出。

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中華電針對這些499用戶，提供了698資費的購機方案，強調用戶不須繳交違約金，就可以提前將499合約解除；而後的合約內容可改為每月付698元，便可以19,900元，就把128GB的iPhone 11帶回家；換算下來，手機補貼款約7,000元，合約內容與499資費一樣（上網吃到飽+網內互打免費），且還可獲得網外/市話各送90分鐘的優惠。

而針對499用戶，台灣大則是祭出了699雙飽方案，除了有購機、上網吃到飽、網內互打免費等優惠外，還比499方案多了網外200分鐘免費的好康，且一樣免違約金。

另外，遠傳電信也針對499用戶提出了698雙飽購機無痛升級資費方案；除了合約內容與499資費一樣外，同樣也免繳違約金；64GB的iPhone 11的最低購機價格為19,400元。