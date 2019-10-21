在外面就聽見呻吟聲！前職棒球星王傳家妻破門抓小三　硬扯棉被拍裸照遭判刑

▲王傳家硬闖小三家抓姦，還扯棉被拍裸照，被判拘役20天。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者陳韻如／新北報導

中華職棒前球星王傳家2017年底夜宿杜姓女球迷的鶯歌租屋處，王妻從徵信社得知消息後，氣得衝到現場抓姦，還拉扯棉被讓業者拍攝杜女私密處，王傳家與杜女因此被控妨害家庭，但因為無法證明2人有性器結合，因此被判無罪確定，反倒是王妻未經同意闖宿住處、拉棉被拍照，被杜女反告，新北地院則依強制罪判王妻拘役30天，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

47歲的王傳家過去曾效力曾經效力過中華職棒俊國熊興農牛誠泰COBRAS等球隊，守備位置為一壘手球員時代原先為投手， 後來棄投從打最為球迷津津樂道。起訴書指出，有傳聞王傳家在外包養小三，王妻因此委託徵信社調查，竟真的發現他與另名杜姓女粉絲關係親密，並在2017年11月4日凌晨被發現他夜宿在杜女三峽租屋處，王妻得知消息後與跟監的林姓徵信業者到場。

王妻在屋外就聽到裡面傳來的呻吟聲，讓她氣憤難平，隨即破門發現2人全身赤裸，杜女還用棉被來遮掩身體，王妻見狀氣得一把將棉被拉開讓業者拍照蒐證，並提告妨害家庭，但因畫面沒有拍到2人性器結合，現場也沒有扣到有體液的衛生紙團等證物，2人因此被判無罪確定。

事後，杜女反告王妻妨害秘密、強制及侵入住宅，但妨害秘密部分，新北地檢認為已經超過6個月追訴期因此處分不起訴，至於強闖住宅及拉扯棉被部分，調查後則依強制及無故侵入住宅罪嫌起訴。

如今判決結果出爐，王妻因對犯行坦承不諱，又已與杜女達成和解，而杜女也對侵入住宅罪撤告，但非告訴乃論的強制罪部分，新北地院則判王妻拘役20天，得易科罰金2萬元，緩刑2年。全案可上訴。

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