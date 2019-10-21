衝撞巡防艦逃逸！陸漁船「富貴角外海」遭逮　船長賠100萬獲緩起訴

▲洪姓船長涉嫌妨害公務罪、毀損公務員職務上掌管之物品罪獲緩起訴處分。（圖／ET資料照）

記者廖安莘／桃園報導

大陸「閩晉漁05378號」漁船洪姓船長，9月間駕船進入台灣限制水域進行拖網漁撈作業時，與台灣的漁船因漁具糾紛發生衝突。不料，洪姓船長竟撞壞前來處理的基隆巡防艦船身後逃逸。桃園地檢署於21日偵結，由於洪姓船長已支付損害賠償100萬元，針對其涉嫌妨害公務罪、毀損公務員職務上掌管之物品罪，給予緩起訴處分。

檢方指出，洪姓船長（43歲）是福建省晉江市籍編號「閩晉漁05378」號漁船船長，未經台灣主管機關許可，於9月14日中午12時25許，進入台灣限制水域進行拖網漁撈作業。同日下午1時許，與台灣「全日鑫66」號漁船，因漁具糾紛發生衝突，事後「全日鑫66」號漁船報請海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊處理。

海巡機關獲報後，派出基隆巡防艦前往，並要求「閩晉漁05378」號漁船停止航行。然而洪姓船長並沒有聽勸，為了規避責任仍然繼續駛離，行進過程中，漁船右前船舷撞擊到基隆巡防艦船艉左船舷，造成基隆巡防艦的小艇鈎座與吊架損壞、左側舷外機俥葉變形、後甲板左舷側外板與後甲板左舷欄杆毀損，此外，「閩晉漁05378號」漁船還因而逃逸。

海巡署艦隊分署北機隊桃園巡防艦10月3日上午9時許，於富貴角外海域，發現洪姓船長所駕駛的「閩晉漁05378號」漁船，並依妨害公務等罪嫌將他送辦。檢方表示，洪姓船長犯後坦承犯行，也同意賠償海巡署艦隊分署100萬元，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，洪姓船長並已於10月5日支付了100萬元損害賠償。

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