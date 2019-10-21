質疑聲浪不斷　臉書考慮讓Libra與國家貨幣掛勾

▲臉書考慮讓Libra與美元等國家貨幣掛鉤。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

面對外界愈來愈多的質疑，臉書加密貨幣Libra計畫負責人馬庫斯（David Marcus）周日（20）表示，臉書考慮讓Libra與美元等國家貨幣掛鉤，而非由單一公司控管。

路透報導，馬庫斯在一場銀行研討會上表示，Libra的主要目標仍是打造一個更有效率的支付系統。而對於尋找使用Libra的替代方案，馬庫斯則持開放態度，願意嘗試以不同的方式進行，「除了一開始提議的合成貨幣外，我們可以擁有一系列穩定幣，如美元穩定幣、歐元穩定幣及英鎊穩定幣等。」

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馬庫斯說：「我們肯定能以發行大量穩定幣來解決相關問題，這些穩定幣以一種標記化的數位形式代表各國貨幣。」不過他指出，這並非表示，與法定貨幣掛鉤的穩定幣是他們的首選，「我們關心的是這項計畫，而達成目標的方法有很多。」並稱，「Libra需要展示出靈活性」。

Libra計畫自本月以來便不斷受挫，其創始成員eBay、

Booking Holdings、PayPal Holdings及Mastercard、Visa先後退出。監管機構也擔心，全新的綜合性全球加密貨幣可能會顛覆全球金融體系，威脅用戶的隱私，並為洗錢提供便利。

馬庫斯表示，臉書仍計畫在2020年6月推出Libra，但他也承認，由於監管方面的阻攔，可能無法按計畫實現目標。「我們一再強調，除分我們解決了所有合法性問題並獲得適當的監管批准，否則我們不會強行上路。」