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「那些沒屌的」、「綠茶婊」制服繡字揭8位網紅慘痛霸凌傷口

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▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲喜歡嘗試挑戰自我，總是發佈挑戰奇特任務的YouTuber，招牌動作是雙下巴微笑比讚。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

校園霸凌事件層出不窮，教育部今（21日）臉書提到關於霸凌，第一線的教育工作有許多觀察與努力，並PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，是曾經遭受霸凌的受害者，這8件制服的原有者都是許多人聽過的YouTuber或影劇名人，要讓大家猜猜，他們分別是誰？藉此呼籲遇到霸凌的同學一定要勇敢站出來。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

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▲▼教育部指出，負面標籤的綽號，更可能就此否定對方的其他優點跟特質。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

教育部表示，「綽號」有時候能拉近關係，有時候卻會造成傷害，開玩笑的綽號，當事人未必覺得好笑，尤其是負面標籤的綽號，更可能就此否定對方的其他優點跟特質，所以取綽號請尊重對方意願，別對人繡上難以拆下的玩笑，同樣的自己的樣子，只有自己能決定，不要被別人的標籤，限縮自己真實的模樣。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲▼教育部表示，8件制服上的每一筆畫，都是一道傷口，每一個污名化的綽號。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

教育部提到，有幾位曾經的被霸凌者，想站出來讓大家認識，今天PO出的8件制服上的每一筆畫，都是一道傷口，每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂，這8件制服的原有者，或許大家都曾聽過他們的名字，他們都是YouTuber或是影劇名人，也許你無法想像他們曾有這樣的過去，但他們並未被過去的經歷，限制了未來，並請大家猜猜，這8件制服的原有者分別是誰？找到他們現在的名字，找到他們真正的模樣。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名YouTuber。（圖／教育部提供）

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

教育部強調，對同學開玩笑的綽號，都可能劃下一道傷口，每一句尖銳的話語，或許因此刺傷一個靈魂，被貼上負面標籤的同學，或許從此只被記得綽號，綽號以外的其他特質不被大家記憶。最後呼籲若遭遇霸凌一定要勇敢說出來外，也可以透過以下方法尋求協助：

1、向導師、家長反映；

2、向學校投訴信箱投訴；

3、向縣市反霸凌投訴專線投訴；

4、向教育部 防制校園霸凌專線（0800-200-885）；

5、於校園生活問卷中提出或是向其他管道（警察、好同學、好朋友）述說。

▲▼教育部PO出8張制服照片，上面繡著8個綽號，都是曾經遭受霸凌的知名youtuber。（圖／教育部提供）

▲同時是作家、演員、模特兒、講師、跑者，更因為在東京旅居四年領悟一套省錢哲學，是一流的省錢大師。（圖／教育部提供）

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