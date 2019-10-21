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有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

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▲▼ 明明有其他空桌，很多客人都會選髒桌 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 明明有其他空桌，很多客人都會選還沒收拾好的桌子坐。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

做餐飲的業者對於「生意爆滿」是又愛又恨，忙起來時出餐可能卡住，既要收拾髒碗又要接待新客，手忙腳亂很狼狽。一名餐飲業者就好奇，每次桌上的髒碗還來不及收時，就有客人放棄乾淨空桌不坐，硬要坐髒桌，然後再叫忙翻天的他們過來收，「到底是為什麼啊？」對此網友們也紛紛給出了各種可能。

一名做餐飲的女網友在臉書「爆怨公社」中詢問，有時上一輪客人離開後，碗盤還來不及收拾，下一組客人就進來了；但明明有其他乾淨的空桌，客人卻硬要選還沒整理好的桌子，坐下後再喊店員來收，「不忙的時候就算了，有時候很忙，忙得亂七八糟...。」

請繼續往下閱讀...

乾淨的空桌明明看起來就舒服多了，也不用多花時間等店家收完，但「硬要坐髒桌」的情況卻屢次發生，讓原PO和同事們都相當納悶，因此上網詢問廣大網友，希望能得到解答。

貼文一出，不少餐飲業者都深有同感，「真的！我也一直想不通」、「明明很空，大家就是會去坐那個沒收的桌子」、「有時候外帶忙翻天，前後都還有乾淨的座位，就是要一直喊『可以收一下桌子嗎？』」。

▲▼ 明明有其他空桌，很多客人都會選髒桌 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友提出許多可能性。（圖／翻攝自爆怨公社）

有人認為客人應該是覺得那桌最寬敞，但原PO表示他們店裡的桌子都是一樣大的；不過隨後就有細心的網友出面解析，從圖中可見，3張桌子中，最裡面的那張太靠近電視了，最外面那張可能靠近店門口或是收銀處，人來人往的很受干擾，因此在多方考量下才會選擇中間那張桌子，即便當時桌面很凌亂。

其他網友則是表示，也有可能是因為那桌比較吹得到電扇，或是可以看到臨停在外頭的車子，理由百百種，「風水比較好吧」、「怕頭髮被吹亂」、「可能可以親自看你擦乾淨，有些店抹布隨便揮揮而已」、「啊他就看那個位置比較順眼」、「有些座位可以擋煞」、「客人只是想跟你說話啦」、「沒有為什麼，習慣問題吧」、「有的客人會故意耍機車」。

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關鍵字：

爆怨公社餐飲空桌客人

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