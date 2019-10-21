謝金河：中國大陸GDP下滑是新常態　保6大作戰正好可改變過去拉抬GDP模式　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（21）日以「GDP的含金量」為題，在臉書發文分析，中國大陸的經濟成長率下滑，其實是每個經濟體必經過程，也是新常態，不過，GDP的下滑不是世界末日，最重要的是GDP的含金量，也就是推動GDP成長的元素是什麼？接下來，追求科技創新，可以改變過去拉抬GDP的模式。

謝金河撰文指出，這兩天大家都熱烈討論中國大陸的經濟成長率創下27年新低的問題，今年的前三個季度，中國的GDP分別是6.4，6.2及6％，如果再往前推兩年，2017的四個季度是6.9，6.9，6.8及6.8％，2018年是6.8，6.7，6.5及6.4％，正好是一季比一季低的態勢，大家可以說中國經濟正在走下坡路，但從經濟發展的角度來看，這是每一個經濟體必經的過程。

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謝金河指出，任何一個國家，經濟從低基期出發，一開頭通常都很迅猛，但隨著經濟發展基期墊高，成長率會慢慢往下。台灣在兩蔣時代經常出現兩位數增長，蔣介石時代有過16.8％的高成長，到了蔣經國時代，8到10％是常態，到了李登輝在6到8之間，阿扁時代是4到6，馬總統是3到4之間，現在是2到3，是階梯式下跌。現在中國的GDP下滑也成了新常態。

但謝金河強調，GDP的下滑不是世界末日，最重要的是GDP的含金量，也就是推動GDP成長的元素是什麼？像日本陷入失落30年，日本的GDP成長率乏善可陳，這是日本打定主義不以炒房來拉動GDP，中國正好相反，這些年為了保8，保7，不斷透過房地產增長的方式來拉動GDP，當然這個GDP含金量比較遜色。

謝金河認為，接下來中國GDP面臨保6大作戰，其實正好可以改變過去拉抬GDP的模式，從落實知識產權保護，追求科技創新，劉鶴在最近的談話似乎已觸及這個核心！