媽祖流落彰化民俗村30年　「託夢+擲3聖筊」就是要回娘家奠安宮

▲迎彰化民俗村天上聖母回鑾北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮奠安宮是當地重要的信仰中心，建廟至今200多年的歷史，庇佑大家，由於奠安宮舊殿的老舊失修，幾經多次協調，當時管理委員會決議將舊奠安宮捐贈至台灣民俗村奉祀，30年後，北斗地方人士積極向台灣民俗村爭取奠安宮舊殿回到北斗，最後達成共識，以北斗牛墟舊址的奠安宮停車場，作為祖廟的遷回地。

為迎接奠安宮天上聖母(聖三媽)回鑾，陳在主委也說起媽祖顯靈玄奇的故事，台灣民俗村在1993年將奠安宮鎮殿媽祖金尊請到民俗村入火安座，媽祖多年來在民俗村救濟，日前託夢給民俗村管理人，想要回到奠安宮，奠安宮人員前往擲筊，竟然連續應允三次聖筊，便決定在11月2日(農曆10月6日)將媽祖迎回奠安宮供奉，同時舉行遶境活動。

▲民俗村天上聖母。（圖／北斗奠安宮提供）

縣長王惠美也說，北斗奠安宮、彰化南瑤宮及鹿港天后宮號稱彰化縣三大媽祖廟，「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，北斗和鹿港一樣都有非常悠久的歷史，北斗奠安宮的前身是為東螺街天后宮，創建於清康熙年間，在嘉慶11年，由於水災侵襲、械鬥等因素導致東螺街房屋毀損，民眾便遷往北斗興建廟宇，並以「奠定厥居、安集乎民」的意思取名為北斗奠安宮，如今成為南彰化非常重要的宗教聖地。

祈福晚會由彰化北斗奠安慈善功德會與彰化縣北斗觀光產業促進會支持贊助，歡迎大家一起來參與這次的盛會，媽祖一定會庇佑信眾身體健康、平安。

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