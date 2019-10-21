湖南好好走／德夯峽谷「矮寨大橋」聳入雲霄　400米高玻璃棧道窺神秘面紗



記者陳政錄／湖南湘西報導

德夯大峽谷位於湖南湘西自治州，風景名勝區內垂直高度400到500米的峽谷縱橫，雲霧繚繞時更添神秘面紗。除了自然風景秀麗外，為便於地區交通，其中橫跨兩座山峰，全長1,176公尺的「矮寨大橋」聳入雲端，與下方德夯苗寨相對照，更有如行走在天際一般，遊客從橋上和一旁的玻璃棧道俯瞰，能將工程奇蹟和自然相融的勝景淨收眼底。

▲矮寨大橋。（圖／記者陳政錄攝）

湖南湘西土家族苗族自治區地處雲貴高原東麓，在喀斯特地形作用下，當地許多苗寨、土家寨散落在峽谷之間，靠著「盤山公路」與外界溝通，直到2012年，湘西自治州吉首市西側矮寨鎮內的「矮寨特大懸索大橋」開通，大大改善湖南、重慶兩個省市的交通情況，也讓湘西各苗寨居民的對外交通更為便捷，能節省7、8個小時的時間，並於橋梁設計、結構上，在中國創下四個「世界第一」。

▲▼矮寨大橋和下方的苗寨。（圖／記者陳政錄攝）

矮寨大橋通車後，為讓遊客一窺德夯大峽谷的神秘面紗、側面觀察大橋的鬼斧神工，「矮寨懸崖棧道」也於2018年3月開放，與矮寨大橋主體，和周邊的「問天台」等，構成所謂的德夯大峽谷風景名勝區。

《ETtoday新聞雲》的「探秘大湘西」之旅，於德夯大峽谷首站就來到第一網美打卡聖地「問天台」，坐落於垂直400到500公尺的峽谷中央，是一處被削平的孤獨山嶺，四面山巒環繞，前方則是萬丈深淵，站上去後彷彿真的能與大自然對話一般。

▲▼德夯大峽谷問天台。（圖／記者陳政錄攝）

走下問天台後，乘車約10多分鐘的時間，就能來到「矮寨懸崖棧道」的入口，這是一條全長1.6公里，由玻璃和木頭構成的棧道，中間有一段連腳下踩的地板都由透明玻璃組成，長度100公尺，讓遊客在絕壁上體驗感官刺激，更能欣賞峽谷群山最險峻的風貌。

▲▼矮寨懸崖棧道。（圖／記者陳政錄攝）

沿著懸崖棧道走到盡頭，建築奇觀「矮寨大橋」便映入眼簾，橋梁兩端直接與山中隧道相連，首度採橋身、懸索的塔、樑分離設計，建成時為世界峽谷中跨徑最大的懸索橋，橋身全長1073.65公尺，加上懸索橋的主跨共1,176公尺，促成長沙到重慶高速公路的全線貫通。

值得注意的是，高聳入雲霄的矮寨大橋還採雙層設計，下方有用於觀光的人行步道，中間同樣有一小段的玻璃地板棧道設計，讓遊客經由「空中電梯」抵達後，於步道上一睹橋下峽谷的險峻地貌，以及谷底的德夯苗寨，和超過九彎十八拐的盤山公路。

▲▼矮寨大橋和下方的盤山公路。（圖／記者陳政錄攝）

因此，若遊客想一同飽覽峽谷風貌和大橋奇景，問天台＋矮寨大橋套票為140元人民幣，若再加上矮寨懸崖棧道3個景點同遊，則要200元人民幣（約合867元新台幣），方能一睹為快，體驗「行走在天際」的感覺。

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