全聯買罐頭！機智哥驚揭「促銷價的秘密」　一票人長知識...網笑：店員才崩潰

▲9月初拍的（左圖）；10月15日拍的（右圖）。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前到全聯購物，發現罐頭有在促銷，不過當他拿出上個月刻意拍下的「原價照片」後，瞬間傻眼到不行。對此，不少網友笑虧，全都是套路；同時有人善意猜測，也許是這段期間定價有調漲，然後再降價促銷。

男網友在「爆怨公社」發文表示，9月初去逛全聯時，為了記住罐頭原價，特地拍照記錄，直到這個月15日，他再度前往採購，發現原本白色標價已換下，取而代之的是顯眼的黃色「促銷價」牌子。

請繼續往下閱讀...

他一看直呼，「終於等到降價促銷了」，沒想到當他拿出照片比較時，赫然發現價錢都是169元，根本沒有變，不禁吐槽「請問到底差在哪裡？」

▲po文引起熱烈討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，他也幽默笑虧，「請支援收銀！促銷價之不能說的秘密。」一席話，瞬間戳笑許多網友，紛紛回應「你知道的太多了」、「請支援收銀~好熟悉呀」、「哈哈哈...原來一直都被黃紙騙去」、「可惡！我也都認黃牌欸」。

另外，不少人也說，「促銷價不代表要降價啊，商業手法而已」、「換價格牌的員工才要崩潰吧」、「促銷這意思很明顯，吸引盤子買單」、「商業套路」、「賣場有時候沒特價比特價便宜」、「不是沒特價，而是廠商漲價，然後照原本價格賣，變成促銷了」。

►偷偷分享少女的秘密！

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」