肆虐台灣16年！　東京港發現50多隻「紅火蟻蟻后」入侵

New measures against red imported fire ants https://t.co/GFIrWf7B6Q — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 21, 2019

▲日本遭到紅火蟻入侵，情況危急。（圖／翻攝自推特／＠NHKWORLD_NEWS）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本東京都江東區的青海碼頭，兩個月內被發現超過50隻來自南美的紅火蟻后，如臨大敵的日本擔心會就此落地生根，便緊急召開會議擬定滅蟻計畫，決定擴大調查區，加強邊境管控。紅火蟻入侵台灣已16年，儘管相關單位極力防治，可是一般殺蟲劑無法撲滅，所以蟻害範圍越來越廣。

根據日本放送協會（NHK）報導，日本政府上午在首相官邸召集相關部會首長舉行跨部會會議，包括內閣官房長官菅義偉及環境大臣小泉進次郎等人出席。菅義偉要求全日本的港口與機場立刻重新檢查，全力防堵劇毒的紅火蟻。

會議總結，除了在青海碼頭整體區域放置殺蟲餌、將調查區域擴大到碼頭周邊私有地，另要求港口相關人士及單位負責採取監控等對策。

上個月在青海碼頭的貨櫃區內發現一隻有翅膀的紅火蟻蟻后，雖然已經撲殺，但從本月7日到11日間，竟在約100公尺外的蟻巢中又發現超過50隻蟻后。

菅義偉表示，目前紅火蟻問題的程度跟過去已經截然不同，除了全日本的港口與機場要徹底做好邊境管控，也希望向醫療機構及消防機關提供資訊，民眾如果看到跟平常不一樣的螞蟻，千萬別觸碰牠，可立刻通報相關機構並提供資訊。

日本首度發現紅火蟻是2017年5月，在神戶港內的貨櫃中，而現在蹤跡已擴展到14個都道府縣。

日本環境省表示，紅火蟻在夏天時活動頻繁，有翅膀的蟻后可以在約半徑一公里範圍內築新巢，一旦巢穴分散在廣泛範圍，紅火蟻怕會在日本生根。