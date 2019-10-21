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每5分鐘就有1人罹癌！　專家建議必保「重大傷病險」分攤醫療費

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▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲重大疾病會產生額外龐大的費用。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者紀佳妘／台北報導

罹患重大疾病或特定傷害，容易產生一些健保不給付的龐大花費，若民眾沒有以保險來轉嫁風險時，就會造成經濟上的負擔，保險業者建議，民眾在規劃保障時，應將重大傷病保險保單列為必備保單，減輕突發狀況，所造成沉重的經濟負擔。

根據衛福部國民健康署癌症登記報告顯示，台灣平均每5分鐘就有1人確診罹癌，而癌症也是去年國人十大死因之首，連續37年蟬聯首位，其次為心臟疾病以及肺炎。

隨著醫療科技進步，許多疾病在各種新式療法與藥物出現後，逐漸轉為可治療的疾病，但醫藥與治療的支出卻大幅增加，因此疾病的產生可能無法完全預防，但是疾病所造成的風險，卻能提早分攤，中國人壽建議，民眾在規劃保障時，應將重大傷病保險保單列為必備保單，減輕因為突發狀況造成沉重的經濟負擔。

一旦家中有人生病住院，隨工作收入中斷、家事工作兩頭燒，長期下來照顧者也心力交瘁，甚至可能出現「一人倒全家倒」的現象。中國人壽指出，民眾應趁健康時做好保障規劃，若不幸發生重大傷病時，伴隨而來的龐大醫療及照顧費用，即可善用保險做為家庭的經濟後盾。

以30歲男性投保「中國人壽醫卡新重大傷病終身健康保險」為例，保險金額100萬元，繳費20年期，年繳保費3萬3,000元，經費率折減後實繳年繳保險費為3萬2,670元，平均每日保險費不到90元，就能提前做好準備，建構更完善的重大傷病保障。

中國人壽的「醫卡新重大傷病終身健康保險」排除8大項重大傷病，保障項目高達22大項、可細分300項以上疾病， 若在契約有效期間內，經醫院醫師初次診斷確定罹患或遭受重大傷病，即可申請重大傷病保險金，彌補當下資金缺口，解決燃眉之急，讓保戶與他的家人能夠安心生活。

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