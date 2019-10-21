社工家訪慘遇妄想症人妻　拿菜刀猛砍：你是小三　

▲劉女因患有思覺失調又未按時服藥，竟將訪視的社工幻想成小三，持刀追砍。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名患有思覺失調的婦人，因被害妄想，而把到家訪視的社工誤認為小三，竟持菜刀追砍女社工，社工嚇得逃跑報警。雖社工主張婦人應以殺人罪偵辦，但法官與檢察官均認為，婦人並無殺人意圖，僅構成傷害罪，由於婦人罹患思覺失調10餘年均未按時服藥、就診，導致病情反覆，最後才以菜刀傷人，法官除了依傷害罪判婦人2月有期徒刑，還諭知刑期期滿後必須強制監護1年。

一名患有思覺失調且輕度智能不足的劉姓女子，因忌妒妄想，堅決相信社工陳女與丈夫有染，竟在訪視期間拿菜刀衝向社工試圖傷害，社工見狀趕緊倒退逃跑，過程中社工慌亂跌倒，劉女趁機上前以菜刀朝社工的頭部狠砍數下，還好社工以隨身包包阻擋後，奮力逃跑報警。

劉女坦承行凶，法官依劉女的精神鑑定發現，劉女於行兇時罹患思覺失調症、輕度智能障礙，且對於社工為小三一事堅信不移，精神狀況現實感差，判斷力受影響，無法控制其衝動行為。

雖社工主張劉女於本案應構成殺人未遂罪，但檢方調查後認為殺人故意的積極證據不足，因此未予以起訴殺人未遂。法官認，若劉婦有意殺人，大可對社工要害攻擊，加上劉女供稱，認為社工與前夫有不當男女關係，才會拿刀砍她，但只是要嚇對方，認定劉女證詞可採，因此無法認定劉女有殺人意圖。

法官審酌，劉女因被害妄想，以菜刀揮砍社工，本應從重量刑，但念及劉女患有精神疾病，又智能不足，衝動控制能力較差，且於犯後坦承犯行，知道自己所作所為是錯誤的，過去也無其他犯罪紀錄，考量其生活狀況，最後依傷害罪處有期徒刑2月，易科罰金6萬元。

由於劉女於2006年即在身心科門診就醫，期間看診、服藥均不規律，症狀反覆，直到2018年時精神症狀加劇，案發生後劉女雖有短暫住院，但醫生仍建議應持續於康復之家進行復健與規律服藥，以控制病情，雖劉女有病識感，但若未規律服藥、就醫導致病情反覆，恐有再犯之虞，為強制劉女進行精神復健，法官依刑法諭知劉女須在刑期執行完畢後，於醫療院所強制就醫監護1年。

法官在判決書也指出，社工有服務社會的熱忱，參與福利活動，卻無端遭受暴力侵害事件，類似社會新聞層出不窮，危害社工之生命、身體安全，希望政府能基於同理心，真正重視社工安全，並提供必要人力、經濟方面之協助，事前預防類似事件再次發生，而非透過司法機關事後再給予行為人處罰，以免造成更嚴重的憾事發生。

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