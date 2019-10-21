中華電5G領航隊添戰將　Yahoo母公司入陣、一同迎戰5G時代

▲Yahoo母公司Verizon Media加入中華電5G領航隊。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣即將在2020年迎來5G技術，不久的將來各式應用場景將逐漸落地發展；為此，中華電5G領航隊今（21）日迎來了新戰將—Verizon Media。Verizon Media為Yahoo奇摩所屬的母公司，兩造的合作，就是要提升台灣未來的內容應用領域戰力，為消費者打造更豐富的沈浸式影音體驗。

本次Verizon Media加入中華電5G領航隊，希望為影音娛樂內容應用領域帶來即戰力；可為中華電信5G實驗場域針對創新內容應用帶來更多實作，有機會讓更多消費者現場親身體驗；而這僅是雙方在內容應用合作的第一步，未來 Verizon Media與中華電信5G領航隊將針對沈浸式行動影音體驗，整合雙方技術資源及內容創新能量，開拓更多元的合作機會。

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中華電信5G領航隊共同執行長暨執行副總經理林國豐指出，5G將翻轉產業生態、帶來新時代，也是導引出各種新商業模式的重要關鍵。未來5年全球線上影音市場將快速成長，對消費者來說最有感、超快速發展的5G應用領域，將首先發生在影音娛樂，而Verizon Media正是這領域的佼佼者，期待未來雙方共同發想打造各種創新應用，提升軟體、內容與創新能量，加速台灣5G服務及產業發展。

這次的活動，除了宣布中華電與Verizon Media的合作外，Verizon Media也進一步地發佈了《台灣消費者 5G 意願大調查》，報告當中顯示，有高達9成受訪者表示聽過5G，且有超過8成消費者願意轉換使用5G服務。