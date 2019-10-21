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捷運置物櫃變贓款保險箱　婦人誤信「檢察官」遭詐200萬

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記者張君豪／台北報導

刑事局21日宣布破獲謝姓男子為主嫌「VISA」假檢警電話詐騙集團，嫌犯從境外架設電話機房致電台灣被害人騙取款，再命令台灣車手前往提款，透過地下匯兌將贓款匯往中國大陸。警方日前收網逮捕32名詐欺集團車手及水房人員，目前清查出19名被害人，總計財損金額高達1500萬元，正循線擴大清查其他在逃共犯。

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團逮捕謝姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團！起獲大批贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，謝嫌案手法細膩，刻意利用捷運站置物箱放置被害人遭騙取的金融卡，每天發鑰匙請不同車手前往提領，車手拿到錢後在放到另外一捷運置物箱內，詐騙集團水房（帳務人員）再前往拿錢，藉此製造警方追查斷點、也防止手下貪心黑吃黑，但仍遭警方長期跟監查獲。

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲假檢警詐騙集團起獲大批贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

案例中有一名家住基隆地區的老婦人，因為收到假檢警恐嚇電話，要求她交出帳戶中存款轉存供檢警集中保管，歹徒發現老婦帳戶中有高達700多萬元現金，老婦每天提領10萬元現金乖乖交給車手，直到20多天後警方找上門告知詳情，老婦還堅持收她錢的是地檢署檢察官，她仍恪守「偵查不公開保密原則」拒絕真警察介入協助。

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲一利用捷運站置物櫃儲放贓款詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

直到警方找到老婦家人前來勸說，老婦才發現原來自己被詐騙集團誘騙，光此單一個案損失高達200多萬元。老婦人等到兒女激動勸說，這才恍然大悟被詐騙集團拐騙老本，所幸帳戶700多萬元沒被騙光。

刑事局偵七大隊與北市萬華警分局共組專案小組，本次行動逮捕協姓主嫌及車手等30人，查扣詐騙集團行動電話、偽造公文等贓證物，這次行動警方清查約有19名被害人、總詐騙金額高達1900萬元，警方行動過程也攔阻5名被被害人交付總金額約900萬元新台幣，並順便逮捕4名收款車手。警方呼籲民眾接到檢警要求提款交付監控的電話，都是詐騙集團話術，一定要報警求證避免損失。

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