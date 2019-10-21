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台南南紡購物中心、遠百周慶10／24開跑　推化妝品滿5千送4百

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▲台南南紡購物中心周年慶10／24開跑。（圖／南紡提供）

▲台南南紡購物中心周年慶10／24開跑，今舉辦造勢活動。（圖／南紡提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台南10月下半即將迎來百貨周年慶熱季，除了現已開跑的新光三越台南中山店外，還有遠東百貨台南店、南紡購物中心周年慶也即將在10／24登場，南紡購物中心今（10／21）除了為周慶造勢外，還宣布滿千送百方案，首四日化妝品消費滿5,000元，便有400元的回饋。

南紡購物中心10／24起至11／6首波周年慶優惠開跑，化妝品、香氛、內睡衣與女鞋滿3,000元送300元抵用券，全館指定消費滿5,000元送500元抵用券、指定大家電、名品傢俱滿1萬元送1,000元，開跑首七日持本館聯名卡，消費刷滿6,000元再送200元抵用券。

▲台南南紡購物中心周年慶10／24開跑。（圖／南紡提供）

▲南紡購物中心除了滿千送百，還針對各業種滿額做加碼回饋。

此外另針對指定業種推出加碼，首四日1F化妝品與香氛滿5,000元加送100元抵用券；首七日3F指定店櫃滿6,000元加送100元抵用券；大家電、名品傢俱消費滿50,000元再加送500元；B1及4F小家電、鍋具、寢具消費滿6,000元加送100元抵用券。

目前新光三越台南中山店正舉辦周慶促銷至10／27止，全館特價8折起，而遠百台南店周慶則從10／24至11／12期間開跑，推出化妝品、內睡衣當日單筆消費滿2,000元送200元抵用券，首12日當日單筆滿1萬元加送300元抵用券；百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆滿萬送千。

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