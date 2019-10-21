學姊學弟闖文武廟撈光「舒淇許願池」硬幣！6千花到剩2千

▲影星舒淇2011年時曾捐贈400萬協助廟方興建聚寶盆。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

日月潭知名景點文武廟，影星舒淇除是該廟的虔誠信徒，還曾捐贈400萬元協助廟方興建聚寶盆，但近日卻有宵小趁夜闖入廟中，撈光「舒淇許願池」中約6000元硬幣的香油錢，廟方氣得報警抓人，警方調閱監視器後掌握嫌犯身分，2小時內火速逮到19歲陳姓竊賊，經了解，尚有陳嫌的國中學姊仍在逃，警方訊後將陳依竊盜罪移送南投地檢署偵辦。

警方表示，陳嫌是高中輟學，14日深夜2時許與國中學姊前往文武廟拜拜，結束後要離開卻發現身上沒錢幫機車加油，此時發現許願池內有著滿滿信眾投擲的硬幣，因此心生歹念，撈光許願池中約6000元的香油錢，廟方後來進行水池例行整理時，才發現池中硬幣被偷光光，因此報警。

▲▼19歲陳男半夜與學姊到廟裡拜拜，見許願池中有滿滿的硬幣，心生歹念通通撈光。

日月潭派出所於18日接獲報案後，經調閱監視器掌握嫌犯身分，立即通報警網以車追人，在2小時內循線抓到陳男，但偷來的錢已經花到只剩2000多元，警方訊後將他移送法辦。

廟方表示，舒淇在2011年時與母親前往該廟拜拜時，看到廟內正在籌建許願池，於是慷慨捐獻400萬元並設立2座聚寶盆，其中1座聚寶盆更刻有舒淇本名林立慧，巨星加持下讓該許願池聲名大噪，沒想到這次竟成為小偷的下手目標。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

19歲「笑臉女神」遇火劫...100%燒傷殞命 鄰嬤哽咽：只差幾步就能逃生

蔡英文「台灣成亞洲第一個同婚合法國家」 台下熱烈掌聲

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻 火爆男上演青澀BL甜虐戀