學姊學弟闖文武廟撈光「舒淇許願池」硬幣！6千花到剩2千

寶格麗(BVLGARI)Serpenti Forever系列包款穩居品牌明星商品,再找上星級華裔設計師Alexander Wang(王大仁)助攻,合作推出限量Serpenti系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」,打造6種款式,各有不同尺寸與顏色,蔡依林選用了黑色款,薄荷綠也有不少擁護者,品牌代言人舒淇、美國超模Gigi Hadid都選綠包呢!