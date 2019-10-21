蔡英文「台灣成亞洲第一個同婚合法國家」　台下熱烈掌聲

▲總統蔡英文出席「國際人權聯盟(International Federation for Human Rights, FIDH)第40屆年會開幕」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日上午出席「國際人權聯盟(International Federation for Human Rights, FIDH)第40屆年會開幕」時，提到台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，坦言過程不易，但達成了目標，得到會場熱烈的掌聲。

蔡英文表示，自她上任以來，執政團隊就全力提升社會全方位的人權保障，消弭職場對女性的工作限制跟歧視，也推動司法改革，強化社會安全網，提升對弱勢族群的照顧跟保障。

蔡英文說，台灣在今年成為亞洲第一個同婚合法化國家，坦言這是不容易的過程，但最終還是達成了。語畢，獲得會場熱烈的掌聲跟歡呼。

蔡英文接著說，台灣雖然不是聯合國的會員，但已經將許多重要的人權公約國內法化，另外為了確保全面落實保護規範，政府主動建立獨特的審查程序，請國際人權專家來台檢視，並與台灣的民間團體、政府機關交流，將人權觀念深植社會。

對於台灣推動人權保障，蔡英文指出，政府是無法獨力完成這項工作的，臺灣的非政府組織在這個過程中，扮演非常關鍵的角色，除了和政府一起合力確保人民權利，並幫助我們與社會大眾溝通。

蔡英文表示，如同民主化的進程一樣，人權也是需要一步步去推動的，我們前面還有很漫長的路要走，許多議題有待解決。因此，政府每一天都在努力，要將台灣打造成一個更公平、更公正的地方，她相信與會貴賓也都抱持同樣的使命。

▼ 總統蔡英文出席「國際人權聯盟(International Federation for Human Rights, FIDH)第40屆年會開幕」。（圖／總統府提供）

