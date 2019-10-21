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19歲男大埔連儂牆「突被陸男刺破肚」　救恩校長：還在加護病房！

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▲19歲男在大埔連儂牆前突然被攻擊。（圖／翻攝自臉書）

▲19歲男在大埔連儂牆前突然被攻擊。（圖／翻攝自臉書）

本報訊

大埔墟站連儂牆上周六(19日)發生傷人案，一名19歲男子被一名大陸男以刀襲擊，熊同學後腦及腹部位置有刀傷，被送往威爾斯醫院，周日已完成手術。根據醫管局資料，直今早10時許，熊同學傷勢仍嚴重。

22歲姓柳大陸兇徒當日自首，涉傷人被捕，暫被控「有意圖傷人」，下午於粉嶺裁判法院提堂。

受傷為19歲的熊家瑋，為大埔救恩書院中六學生，該校周校長稱，周六收到消息指熊同學受傷，立即趕往醫院和家長接觸，當時熊同學正在進行手術。至深夜，手術完成後，副校及校長都有前往探望及了解情況，手術後周同學情況穩定，惟傷口嚴重，留醫ICU觀察。校長稱，由於醫生指，熊同學需要休養，只有家人可探望，目前等待進一步康復才可前往探望熊同學，校方會與家長保持聯絡。

▲▼大埔血案19歲年輕人連儂牆派傳單，疑被刺肚傷口見腸，兇嫌被捕。（圖／翻攝自Facebook／一國一制・光復香港）

▲刺人的男兇嫌被捕。（圖／翻攝自Facebook／一國一制・光復香港）

周校長稱，事發後已陸續向全校家長發放消息，希望他們留意學生的情緒，及呼籲學生遠離人多地方，萬一身處往人多地方要保障人身安全。今早亦向全校師生宣佈事件，社工及輔導老師今日會為學生提供輔導，留意學生情緒變化。

周校長又指，學校有基督教背景，今日會舉行祈禱會，讓師生為熊同學祈禱，祝願他早日康復。熊同學今年會應考中學文憑試，周校長稱，待熊同學復課後，會留意他的學習進度，為他提供支援，目前最希望熊同學好好養傷。

周六（19日）下午5時許，熊同學於大埔墟站的行人隧道內派文宣，突遭一名男子以20厘米長的生果刀刺傷，熊同學立即倒地，網上圖片所見他腹部傷口見腸，後腦位置亦受傷，由救護車送院治理。而來自內地的22歲姓柳兇徒一度留在現場，並高呼「香港是中國的」，他事後到警署自首，涉傷人被捕。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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