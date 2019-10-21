爬山聽到微弱哭聲！掀開水泥塊見「紫青瘦娃」　爺爺隔2月現身：以為死了才埋

▲爬山聽見微弱聲音，挖開土竟然發現嬰兒。（圖／翻攝自濟南時報，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東濟南一名村民8月準備上山採蘑菇時，突然聽見陣陣哭聲傳來，挖開土之後，發現一個紙箱，裡面裝著一名用薄毯子包裹的嬰兒，只剩下微弱的呼吸，幸好送醫後奇蹟般的活下來。嬰兒的爺爺於本月20日現身，聲稱以為小孩已經死掉了，才會這麼做。

根據《揚子晚報》報導，濟南市第二婦幼保健院女醫周尚紅回憶，當天弟弟周尚東去採蘑菇時，才剛爬沒幾步，突然聽見了微弱的聲音，因此錄音給她聽。周尚紅一聽，就確定是嬰兒的哭聲，緊急騎車上山，之後許多村民也一同前來協助。

眾人經過一陣搜索，沒有找到聲音的來源，之後推測應該是從土裡傳出來的。一名姜姓村民先用手撥開一層土，發現下面有一塊水泥板，這時後大家更確定是嬰兒的哭聲，趕緊翻開水泥板，在狹小的土坑裡有一個礦泉水的紙箱。

周尚紅透露，「當盒子被打開的一瞬間，大家都震驚了：裡面有一床薄毯子，毯子裡包著一個新生男嬰，周圍也沒啥其他東西。」周尚紅查看後發現，嬰兒嘴唇發乾，可能因為缺氧已經身體有些紫青，但還有微弱的呼吸，現場許多人都落淚。

經過檢查後，醫生說孩子是早產兒，有黃疸症狀，當時體重只有3.1斤（約1550克），若再晚送來半個多小時，很可能有性命危險，之後被送到保溫箱中接受治療。周尚紅表示，經過2個月的治療後，小孩目前已經8.1斤重（約4050克），她花了約4萬多元人民幣（約18萬新台幣）。

事件在20日有了新進展，嬰兒50多歲的爺爺自行到派出所表示，孩子父母生了雙胞胎，老大很健康，但老二有多項疾病，家人帶回家後發現孩子死亡了，孩子奶奶用土法厚葬，但看新聞後才發現孩子又活了，因此才到新泰市公安局羊流交代事情來龍去脈。