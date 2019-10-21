2050年的台中變怎樣？　小學生畫出飛天車、任意門、自我發電房子

▲台中市政府舉辦彩繪2050台中，作品充滿想像力。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府舉辦2019年台中學國際研討會「2050台中樣貌一幅畫彩繪未來台中」競賽，共有138件作品投稿，參與學生從國小到高中都有，作品充滿無限想像與未來期盼，其中有小學生畫出未來的台中，會有飛天車、任意門，還有自我發電的建築物，相當吸睛有趣。

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▲自行發電的房子。

研考會主委吳皇昇表示，今年的台中學繪畫競賽，看到學子們發揮超時空的想像力，像是機器人與人類共居；邊工作邊吃太陽餅與珍珠奶茶，展現台中悠閒自在的科技幸福感；或是民眾搭乘磁浮列車暢遊台中，甚至打造出可以從台中通往各地旅遊的任意門，非常新奇。

▲任意門。

除了創意活力之外，也有不少學生透過畫作，說明生態保育和傳統文化，呼籲大眾在日新月異的科技發展過程中，不要忘記守護美麗的台中城，而這些兼顧環保與科技的巧思，也正是市府規劃努力的方向。

吳皇昇說，不久前研討會也舉辦「一句話代表台中－市民Slogan」競賽，從3百多句風趣多元的語句裡，看見市民對城市的認同感及理想中的台中，例如「早餐就是要吃炒麵，半夜就要吃爌肉飯」、「一座善於打撈好友的城市」、「台中，捨不得和他SAY GOODBYE，因為太GOODBUY了！」、「對台中感性一分鐘，讓我失去理性六十秒！」、「外地人到台中求學，已讀，就不回了！」、「戀愛、結婚、呷頭路。你最佳的選擇：台中。」等。

最後由「台中共好，宜居偕老」一句道盡宜居之城理想的話獲評審青睞，榮獲金質獎Slogan，將在11月15、16日研討會舉行頒獎典禮。

吳皇昇指出，2019台中學國際研討會以「創新城市、共融台中」為主題，探討地方創生、數位科技、青年創業、智慧治理等議題，打造兼具創新與活力的台中城，報名時間至月底截止。