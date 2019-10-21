南紡購物中心週年慶　獻18%現金回饋民眾

▲南紡購物中舉行5週年慶誓師大會，由化身田徑選手的主管們引領全體員工，以堅強的陣容加入週年慶賽事，誓言用跑者精神突破週年慶業績目標。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心10月21日舉行5週年慶誓師大會，由化身田徑選手的主管們引領全體員工，以堅強的陣容加入週年慶賽事，誓言用跑者精神突破11億元週年慶業績目標，檔期中將有多重回饋活動，高達18％的現金回饋要讓民眾滿載而歸。

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21日下午1時30分，南紡購物中心於一樓戶外中華東路廣場，舉辦5週年慶誓師大會，「衝吧！南紡隊」，開場由專業舞團帶來熱舞，為購物中心全體人員打氣，隨即主管們衝刺上陣宣示達成業績目標，歡呼聲中，購物中心營運事業群協理楊鈵彥，上台為全體人員勉勵，最後購物中心總經理廖孟省手持火炬壓軸登場，與協理楊鈵彥共同啟動聖火儀式台，全體人員齊呼「業績超標5與無倫比」口號，瞬間紙花灑下，象徵業績超標的熱氣球也隨之升空，將全體士氣帶到最高潮。

超強回饋活動於誓師大會上公布，10月24日起至11月6日，南紡購物中心首波週年慶活動開跑，祭出18％的現金回饋，化妝品/香氛/內睡衣/女鞋滿3000元送300元、全館指定店櫃滿5000元送500元、指定大家電/名品傢俱滿10000元送1000元，首4日持會員紡卡FunCard消費達指定門檻加送100元，首7日持本館聯名卡刷滿6000元送200元。