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美軍施壓「灰色地帶」　2018每天南海都能發現3艘美艦

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實習記者羅明輝／綜合報導

上海社會科學院「國際問題研究所」助理研究員陳永最近發表一篇論文指出，美國為了挑戰中國的崛起以及領土主權的過度聲張，正持續且「越來越頻繁」的在南海海域使用「灰色地帶」（grey zone）策略，像是在2018年的任何一天，都可以在南海發現至少3艘的美國海軍船艦。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，陳永提到，美軍2018年最少在南海進行了5次左右的「自由航行行動」，同時還派遣軍機，在這片海域上空飛行了超過1000次。

陳永表示，當中國的軍事力量漸漸增加、中美在安全領域的競爭越來越激烈，華府於是轉向採取更加危險、更全面的「灰色地帶」策略，來壓制北京。所謂的「灰色地帶」，指的是處於「戰爭」與「和平」之間的狀態，其中一個國家在沒有實際採取軍事戰鬥的情況下，就能從另外一國身上奪取政治或領土的利益。

▲ 美國、菲律賓與日本進行軍事聯合演習。（圖／取自United States Navy）

多年來，美國一直在指責中國利用這種策略，在具有重要戰略意義，同時也是全球供應鏈關鍵貿易路線的南海，來動搖美國所主導的現有秩序。陳永說明，儘管北京是根據「九段線」作為南海90％主權的依據，但越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和台灣都紛紛宣稱擁有部分南海主權，美國也堅持自己在這塊地區具有重大的政治、軍事和經濟利益。

據美國軍事官員與觀察員的說法，北京在南海的「灰色地帶」策略包含建造人工島嶼，將其軍事化，並在2013重組海警船隊，將他們部屬到爭議島礁巡邏，當然還有招募漁船及漁民，作為海上臨時民兵。

▲ 雷根號和拳師號航母於今年10月在南海進行聯合演習。（圖／翻攝自DVIDS官網）

雖然美國國會研究處（U.S. Congressional Research Service）10月發布的報告顯示，中國海警船隊擁有248艘船艦，相較2017年的185艘多出63艘。但陳永認為，美國關於海上民兵的說法有所高估，同時又採取過度的制衡措施。他說，「美方以灰色地帶策略，將中國標記為『修正主義』國家，增加在南海的巡邏及軍事演習次數，同持執行多次自由航行任務。」

「所有的一切都是為了破壞中方「灰色地帶」的優勢，迫使中國接受美國設計的國際海上秩序。」陳永補充，當前最危險的就是華府正嘗試在當地建立軍事同盟，「美國對南海國家做出相當高的安全承諾，這可能導致中美陷入不必要的衝突。」

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