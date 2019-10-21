12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫　估年減1700公噸包材

▲環署推估網購業者每年使用超過8千萬個包裝箱（袋）。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（21日）舉辦「網購認標章，包裝減量不浪費」記者會指出，網購時代，造成環境負擔，推估每年使用超過8千萬個包裝箱（袋），因此訂定「網購包裝減量指引」，首要目標是在今年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10%，已有12家網購業者加入此計畫，預計第一年可減少1700公噸包材。

環署署長張子敬表示，網購給大家很多便利，但同時有問題要去面對，如買了一份禮物收到時好大一個，實際拆到最後卻沒這麼大，產生不必要資源浪費，將分3個目標執行指引規劃，包括今年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10%、封箱膠帶長度應低於包裝箱長度高度總和2.5倍。

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▲▼業者推出可回收材質的包材。（圖／記者許展溢攝）



張子敬接著說，109年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50%、包裝不使用PVC，和111年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱(袋)比例達10%。

獲得「網購包裝減量標章」的網購平台共12個，包括PChome線上購物、蝦皮24h、momo購物網 、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、博客來、生 活市集、PChome商店街、神腦生活、台塑購物網、IKEA、 台糖易購網。PChome表示，今年7月推出31種不同尺寸環保紙箱，後續會朝綠購、綠包裝、運輸等面向朝綠色購物推動，預計2020年能降低124萬噸碳排量、少砍347萬顆樹。

▲▼環署呼籲消費者可到有「網購認標章」的網購平台購物。（圖／記者許展溢攝）



博客來表示，將全力來配合減量使用，出貨時也會搭配最適化的紙箱，運用包材也不含PVC。蝦皮指出，平台成立以來就很注重用更少包裝去達出貨效率，不管在印刷面積等出貨紙箱種類也不需要這麼多，未來很快會再推出更新及對環境友善包材。

▲環署預計減量指引實施後，預計第1年可減少1700公噸包材。（圖／記者許展溢攝）

環署預計以上參與此計畫的網購平台業者每年出貨量約4千2 百萬件，約使用1 萬7千公噸的包材，減量指引實施後，預計第1年可減少1700公噸包材。呼籲消費者至有此標章的網購平台消費，另也成立「網購包裝減量聯盟」串聯網購平台、包材業者及物流業者共同努力，達成網購包裝減量目標。