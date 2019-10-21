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11歲女童遭性侵反被檢討！　荒謬爸坐擁12妻「逼她嫁給犯人」

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▲▼海倫（Hellen Waiswa Tanyinga Lunkuse）便是性侵悲劇下誕生的生命。（圖／翻攝自臉書／Hellen Tanyinga）

▲ 海倫成立基金會，致力於幫助像自己一樣的受害者。（圖／翻攝自臉書／Hellen Tanyinga）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏干達男性對女性的性暴力相當普遍，且受害者經常遭受指責與攻擊。現年35歲的海倫（Hellen Waiswa Tanyinga Lunkuse）便是母親遭性侵而誕生的生命，11歲時自己也在回家路上遭陌生男子性侵。她奉行一夫多妻制的生父認為這是她的錯，還逼迫她嫁給性侵她的罪犯。

英國《都市日報》17日報導，海倫的母親是被賣給她父親的。她父親共有12名妻子和無數名情婦，性侵她母親後導致她懷孕，生下海倫。海倫1995年在過生日前3天遭人性侵，當時年僅11歲。她父親堅持要她嫁給性侵她的男人，而她母親堅決反對。父親因此使用暴力，打斷母親的幾顆牙齒，但母親不願屈服，帶著海倫和她的幾名手足逃離父親身邊。

報導指出，類似的故事在烏干達非常普遍。根據該國教育部統計，高達77%的小學生及82%國中生曾遭受性虐待。遭人性侵在烏干達是巨大的恥辱，受害者因此面臨身邊親友的責罵。為幫助像自己一樣的性暴力倖存者，海倫2008年成立性侵傷害基金會（Rape Hurts Foundation），「我知道被性侵很痛苦，我不想讓其他任何人經歷我經歷過的一切。」

海倫提到，遭人性侵的那天至今仍記憶猶新，也正是這段經歷給了她繼續前進與拯救生命的勇氣，影響她的一生，「我在我們社區中擁有發言權，為婦女和女孩的權利發聲，也為性暴力、人口販賣的受害者及LGBT族群發聲。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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