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扯髮狂抽中邪女！印度牧師裸上身…「手拿長鞭」先打再說　整間房充滿哀號聲

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記者黃心瑀／綜合報導

坊間流傳的驅魔方式百百種，但印度這款驅魔方式根本可以稱為虐待了吧！本月15日時，一名印度南部的牧師手裡拿著鞭子，抓住一名被認為遭到魔鬼附身女子的頭髮，就開始鞭打，整間房間都充斥著女子的尖叫和哭泣聲，畫面十分恐怖。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在印度的卡納塔卡邦（Karnataka），當地一家人為了治療據稱被魔鬼附身的女子，把人帶到廟裡進行驅魔儀式，只是沒想到竟是被用這種粗暴的方式對待，讓人不敢置信。

從旁人錄下的影片中可以看到，牧師上半身沒穿衣服，帶著木製珠鍊，下半身則穿戴一條紅色長裙，手上拿著鞭子走出隔壁房間，一把抓住了受附身女子的頭髮，毫不留情地抽打；最後他說了幾句話，並拍了拍女子的頭，女子就這樣暈倒在地板上。

報導中指出，該明牧師在執行驅魔儀式時，知道旁邊有人在錄影，仍然持續做出這些行動。驅魔儀式存在於各種宗教中，包括佛教、基督教、印度教、伊斯蘭教、猶太教和道教，但並非所有儀式都是暴力的。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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