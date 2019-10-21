扯髮狂抽中邪女！印度牧師裸上身…「手拿長鞭」先打再說　整間房充滿哀號聲

A priest mercilessly whipped a 'possessed' woman while performing a cruel exorcism. The ritual was carried out to cure the woman 'possessed by the devil'. According to reports, the woman's family had taken her to the temple for the exorcism in Karnataka. https://t.co/1hA5t479dt — Cambridge Skeptics (@cambskeptics) October 19, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

坊間流傳的驅魔方式百百種，但印度這款驅魔方式根本可以稱為虐待了吧！本月15日時，一名印度南部的牧師手裡拿著鞭子，抓住一名被認為遭到魔鬼附身女子的頭髮，就開始鞭打，整間房間都充斥著女子的尖叫和哭泣聲，畫面十分恐怖。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在印度的卡納塔卡邦（Karnataka），當地一家人為了治療據稱被魔鬼附身的女子，把人帶到廟裡進行驅魔儀式，只是沒想到竟是被用這種粗暴的方式對待，讓人不敢置信。

從旁人錄下的影片中可以看到，牧師上半身沒穿衣服，帶著木製珠鍊，下半身則穿戴一條紅色長裙，手上拿著鞭子走出隔壁房間，一把抓住了受附身女子的頭髮，毫不留情地抽打；最後他說了幾句話，並拍了拍女子的頭，女子就這樣暈倒在地板上。

報導中指出，該明牧師在執行驅魔儀式時，知道旁邊有人在錄影，仍然持續做出這些行動。驅魔儀式存在於各種宗教中，包括佛教、基督教、印度教、伊斯蘭教、猶太教和道教，但並非所有儀式都是暴力的。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。