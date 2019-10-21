9月外銷訂單「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

▲經濟部表示，下半年進入備貨旺季，但中美、日韓貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。圖為經濟部統計處長經濟部統計處長黃于玲。(圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公布今年九月外銷訂單為455.3億美元，年減4.9%，自去年十一月翻黑後，已連續十一個月負成長；官員表示，下半年進入備貨旺季，但中美、日韓貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。

展望未來，經濟部統計處長黃于玲表示，下半年向來是備貨旺季，加上車用電子、５Ｇ基礎建設、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴增，有助接單回溫，預估外銷訂單表現可望「一季比一季好」。

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依據統計，9月外銷訂單455.3億美元，較上月增加54.8億美元或增13.7%，經季節調整後增1.5%；今年前3季外銷訂單3,489.6億美元，較上年同期減少228.1億美元或減6.1%。

黃于玲指出，受惠國際品牌智慧手機新品上市，以及年終銷售旺季需求增溫，帶動資訊通信及電子產品訂單較上月成長，惟中美貿易紛爭干擾及國際原物料行情較去年大幅滑落，傳統貨品接單表現不佳，加以去年比較基期高，導致九月外銷訂單雖比上月成長13.7%，但仍年減4.9%。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品因筆電、伺服器接單較上年同期減少，加上記憶體、被動元件價格低於上年同期，致分別年減1.0%、4.3%；光學器材主因面板市場供過於求，價格續跌，惟背光模組接單成長，加以光學鏡頭受惠智慧手機新品上市，需求增加而抵銷部分減幅。

其中，電子產品雖然晶圓代工及IC設計表現不俗，但記憶體及被動元件價格相對仍低，加上去年同期為歷年同月新高，以致年減4.3%；不過，晶圓代工受惠台積電持續有資本設備支出，九月表現也反映傳統旺季需求，對挹注第四季外銷訂單表現樂觀看待。

至於全年外銷訂單能否轉正？黃于玲表示，依據估算，若10至12月每月接單金額達543億美元以上，才有機會全年轉正，但她坦言「要達成的挑戰很高。」不過，由於去年12月基期較低，加上新興科技應用支撐，預估單月外銷訂單表現可望轉正。