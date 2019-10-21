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韓國瑜參拜新港奉天宮　農民突下跪遞陳情書：只剩抗議一條路

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記者許宥孺、廖安莘／高雄報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，21日到達嘉義新港奉天宮。稻農權益促進會召集人楊宗耀向韓國瑜遞出陳情書，他表示公糧收購價多年未調漲，希望公糧收購價格每公斤能提高3至5元。隨即韓國瑜收下陳情書，並表示確實很多年沒有漲了，政府應該苦民所苦，會趕快將這個議題解決。

▲▼農民遞陳情書給韓國瑜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲稻農權益促進會召集人楊宗耀向韓國瑜遞出陳情書。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

▲▼農民遞陳情書給韓國瑜。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊宗耀表示，自己的務農經歷已超過50年。自從政府訂定稻穀公糧收購政策以來，歷年都會隨著物價而調整合理的公糧收購價格。2008年扁政府時代公糧價格調高2元，2011年馬政府時期又調高5元，此後，公糧收購價格1毛都沒有調整，迄今已8年。

楊宗耀指出，蔡政府上任以來，自豪已為勞工調整工資4次，物價也漲了數回，當然也包含米飯，但反觀稻農收益已血本無歸、入不敷出，卻未見政府一絲一毫的檢討調漲收購價格。他認為，生產端的農民不僅沒隨物價波動調漲稻價而受益，餘糧賣給糧商的價格反而比40年前還低，是因為錯誤的農業政策使然。

楊宗耀說，農民已走到「進無步，退無路，只剩抗議一條路」，並表示無論黨派，誰支持農民，農民就支持誰，只要照顧農民的人，就能獲得相對回報。

▲▼農民遞陳情書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楊宗耀還下跪，盼韓國瑜做農民的救星。（圖／記者許宥孺翻攝）

最後，楊宗耀還下跪，他表示希望韓國瑜選上總統後，可以調高公糧收購價格3元，盼韓國瑜做農民的救星。隨即韓國瑜收下陳情書，並表示確實很多年沒有漲了，政府應該苦民所苦，會趕快將這個議題解決。

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