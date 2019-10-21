瓜地馬拉準總統當面邀請蔡英文　明年選後1／14參加就職典禮

▲總統蔡英文接見瓜地馬拉準總統。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日上午接見瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）；賈麥岱親口邀請蔡英文出席他的就職典禮，並強調他希望向全世界發出明確訊息，「我們會站在台灣這一邊」，成為最堅定友邦。

蔡英文致詞時表示，賈麥岱總統大選勝出，不到2個月就率領未來重要閣員訪台，充分表現出賈麥岱非常重視兩國邦誼；中華民國台灣與瓜地馬拉在教育、農業、醫療等領域合作十分密切，賈麥岱長期深入瓜地馬拉民間，了解人民需求，她相信在賈麥岱的施政規劃下，兩國的合作可以發揮最大效益，創造更好發展。

蔡英文進一步表示，上個月台灣資訊系統整合領域的廠商組團到瓜地馬拉考察，針對智慧城市、智慧農業等議題交換意見，這是台灣產業的強項，希望未來有機會與瓜地馬拉政府合作。

賈麥岱致詞時則表示，他看到台灣在創新領域不斷進步，瓜地馬拉也希望成為一個創新的國家，這方面的合作能夠充分反映在農業、安全、衛生保健等不同領域，這也是瓜地馬拉新政府未來4年的藍圖，他希望雙邊關係持續深化，攜手合作、壯大兩國一起發展。

賈麥岱接著說，瓜地馬拉將是台灣在中美洲最堅實的友邦，他誠摯歡迎蔡英文能夠在明年1月14日參加他的就職典禮。他強調，他在就任之前，來台訪問，就是希望向全世界發出非常明確的訊息，「我們會站在台灣這一邊」，攜手成為最堅定友邦。

▼總統蔡英文接見瓜地馬拉準總統。（圖／總統府提供）

