揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

▲原PO幫代墊機票費，最後被封鎖。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／綜合報導

「故事是這樣的……大約在一週前我在個版po文想去泰國旅遊，找尋旅伴」，一名女網友在臉書《爆廢公社二館》發文，說當時有個女臉友也想去，兩人敲定日期，她代訂機票+住宿費後，對方卻開始拖延，最後還封鎖原PO。更有人發現，女臉友在臉書發文疑似嗆原PO「催亡魂是不是？」態度讓網友也直呼超扯。

原PO貼出多張兩人熱烈討論行程的訊息截圖，只見一開始雙方都聊得很開心，原PO還幾乎一手包辦查航班、飯店的工作，讓女臉友超省心、只要出錢和人到就好。敲定之後，原PO就先付錢，也不疑有他地幫忙代墊，「我比較常出國，所以就由我訂機票及住宿。當然費用也是我先支出。」

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▲女臉友約好會匯款給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到對方就開始拖延，「這位小姐姐從週日開始就直接給我各種理由拖延，然後到最後直接封鎖我耶？」讓原PO傻眼，「21000而已，要出國旅遊的人沒必要這樣吧？」而且因為機票已經開票，無法說退就退，飯店也是訂了就不給退款的，原PO想辦法訊息女臉友家人也沒有回應，只能把事情PO上爆廢公社二館，「我知道這位小姐姐活躍於各大爆系啦～尤其是廢2～希望各位有認識她的請轉告她出來處理。」

▲女臉友表示「如果造成困擾那刷退好了」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而根據兩人的對話截圖來看，女臉友本來興致勃勃地和原PO討論行程，也表現地很隨和「妳決定就好」，但確定日期和訂好機票後，家裡卻接連出現狀況，包括她被爸爸趕出家門、她要找房子等等，最後則是打算婉拒原PO「我本來想說12月才去，如果造成困擾那刷退好了……手續費我補還給妳！我是真的沒車出門。」

▲女臉友表示，她沒有車出門匯款，對原PO感到很抱歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文和訊息截圖後，網友紛紛直呼太扯，還有人到女臉友的個人頁面查看，發現她疑似發文抱怨「催亡魂是不是？就沒車啦！我三天吃一餐而已啦！」隔幾個小時後將貼文刪除，並貼出原PO在爆系社團的文章，嗆要提告網友，「有留言的一個都不要逃！一個個處理報警。」

▲女臉友在臉書貼文強調自己真的沒車。（圖／翻攝自女臉友臉書頁面）

不過女臉友事後有重新和原PO聯繫，原PO也更新狀態，「就在剛剛那位小姐匯款了，不過要明天才知道有沒有入帳～郵局匯銀行超過3:30要隔日」，希望網友暫時停止拜訪女臉友，「另外她說要告我，所以我看這件事應該還不會結束」；沒想到二更讓網友更傻眼，「我剛剛收到收據了，這位姐姐匯錯帳號……但是我給的資料是對的喔……所以，19:00我沒收到錢我還是會提告。」

▲女臉友發文解釋。（圖／翻攝自女臉友臉書頁面）

▲女臉友貼匯款證明給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友忍不住看傻，在貼文底下留言，「臨櫃匯款，小姐都會檢查啊！戶名跟帳號不符根本匯不成」、「妳也很大膽敢上網找旅伴」、「看她在她的個版聲明～沒有要妳代墊啊！後面又說謝謝信任，也請人重新匯款（重寫一張嗎？先報警備案」、「很過分，還是要先收錢比較安全」、「版主也太好，不認識也可以一起去泰國喔！」

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