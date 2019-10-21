　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO幫代墊機票費，最後被封鎖。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／綜合報導

「故事是這樣的……大約在一週前我在個版po文想去泰國旅遊，找尋旅伴」，一名女網友在臉書《爆廢公社二館》發文，說當時有個女臉友也想去，兩人敲定日期，她代訂機票+住宿費後，對方卻開始拖延，最後還封鎖原PO。更有人發現，女臉友在臉書發文疑似嗆原PO「催亡魂是不是？」態度讓網友也直呼超扯。

原PO貼出多張兩人熱烈討論行程的訊息截圖，只見一開始雙方都聊得很開心，原PO還幾乎一手包辦查航班、飯店的工作，讓女臉友超省心、只要出錢和人到就好。敲定之後，原PO就先付錢，也不疑有他地幫忙代墊，「我比較常出國，所以就由我訂機票及住宿。當然費用也是我先支出。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友約好會匯款給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到對方就開始拖延，「這位小姐姐從週日開始就直接給我各種理由拖延，然後到最後直接封鎖我耶？」讓原PO傻眼，「21000而已，要出國旅遊的人沒必要這樣吧？」而且因為機票已經開票，無法說退就退，飯店也是訂了就不給退款的，原PO想辦法訊息女臉友家人也沒有回應，只能把事情PO上爆廢公社二館，「我知道這位小姐姐活躍於各大爆系啦～尤其是廢2～希望各位有認識她的請轉告她出來處理。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友表示「如果造成困擾那刷退好了」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而根據兩人的對話截圖來看，女臉友本來興致勃勃地和原PO討論行程，也表現地很隨和「妳決定就好」，但確定日期和訂好機票後，家裡卻接連出現狀況，包括她被爸爸趕出家門、她要找房子等等，最後則是打算婉拒原PO「我本來想說12月才去，如果造成困擾那刷退好了……手續費我補還給妳！我是真的沒車出門。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友表示，她沒有車出門匯款，對原PO感到很抱歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文和訊息截圖後，網友紛紛直呼太扯，還有人到女臉友的個人頁面查看，發現她疑似發文抱怨「催亡魂是不是？就沒車啦！我三天吃一餐而已啦！」隔幾個小時後將貼文刪除，並貼出原PO在爆系社團的文章，嗆要提告網友，「有留言的一個都不要逃！一個個處理報警。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友在臉書貼文強調自己真的沒車。（圖／翻攝自女臉友臉書頁面）

不過女臉友事後有重新和原PO聯繫，原PO也更新狀態，「就在剛剛那位小姐匯款了，不過要明天才知道有沒有入帳～郵局匯銀行超過3:30要隔日」，希望網友暫時停止拜訪女臉友，「另外她說要告我，所以我看這件事應該還不會結束」；沒想到二更讓網友更傻眼，「我剛剛收到收據了，這位姐姐匯錯帳號……但是我給的資料是對的喔……所以，19:00我沒收到錢我還是會提告。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友發文解釋。（圖／翻攝自女臉友臉書頁面）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女臉友貼匯款證明給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友忍不住看傻，在貼文底下留言，「臨櫃匯款，小姐都會檢查啊！戶名跟帳號不符根本匯不成」、「妳也很大膽敢上網找旅伴」、「看她在她的個版聲明～沒有要妳代墊啊！後面又說謝謝信任，也請人重新匯款（重寫一張嗎？先報警備案」、「很過分，還是要先收錢比較安全」、「版主也太好，不認識也可以一起去泰國喔！」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊
499用戶換機趁現在！電信三雄曝「隱藏版資費」爽拿千元補貼金
年輕保姆到職1年懷孕　天真雇主傻送禮…鑑定嬰兒親生爸竟是11
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

女神級「熊貓外送員」！粉紅制服爆出S曲線　身分曝光男客心碎

他翻老爸遺物驚見大祕寶　銀行員一看拍肩「田僑仔變凡人」

老公蛋捲盒藏私房錢！「粉紅泡泡結局」逆轉　網笑讚：求生慾很強

郭台銘祝賀中華隊奪冠　興奮喊「氣走壽司」：以中華健兒而榮

台北人揭不住高雄「關鍵原因」！網友一看戰翻…老司機出面分析

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

28天修完12學分神速變碩士！僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教育部撂重話了

揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

28天修完12學分神速變碩士！僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教育部撂重話了

揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

全聯買罐頭！機智哥驚揭「促銷價的秘密」　一票人長知識...網笑：店員才崩潰

「那些沒屌的」、「綠茶婊」制服繡字揭8位網紅慘痛霸凌傷口

影／台鐵列車16:49長鳴笛3秒　普悠瑪翻車週年為罹難者哀悼

他好奇「外送員=OO工程師？」遞名片才驚人　網供職稱…FDE超噴飯

新北電腦活化再利用　點亮弱勢族群新希望

韓國瑜新港奉天宮參拜　廟前路燈遭貼嘲諷文宣「國旗趕快收起來」

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

即使忙碌也不隨便！現代古典兼容並蓄　新居裝潢機能大升級

難擋高溫曝曬　台東森林公園導覽圖變臉

日職／不想降低標準　澤村賞19年來再度從缺　

當導演比較紅！嚴藝文自曝「沒穿內衣」開門…外送員突告白羞爆

減肥大推隔夜飯？專家曝「2隱藏危險」身體吃不消...何時冷藏超重要！

香港多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

特企／搬家後愛貓莫名爆氣！體質友「關鍵5字」　她嚇爛急退租

馬光11月啟動中風後慢病管理業務　可望貢獻今年營收

生活熱門新聞

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

工作23年被裁員　專家警世3建議

麥當勞美樂蒂萬用置物籃10/23開賣

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

台電球隊驚見「女神王祖賢」　網讚：根本真人版晴子

孕媽逛IKEA遭奔跑弟撞飛：人生跑馬燈

搶嘸特價品！好市多開延期優惠單　她讚爆

一周天氣出爐！北東雨最多時間點曝

更多熱門

相關新聞

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

「我覺得這樣比較潮啊…」一名網友表示，難得搭計程車，結果就跟司機大哥吵到差點打起來。結果不少人看完原PO和司機的對話直呼，「為什麼不直接說『原住民博物館』？為什麼要叫北車？為什麼要一堆縮寫（簡稱）？」

她吃到「藍帶麵條」超問號　網傻：先塗立可白

她吃到「藍帶麵條」超問號　網傻：先塗立可白

紐西蘭航空「限時4天」優惠搶起來

紐西蘭航空「限時4天」優惠搶起來

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

關鍵字：

出國代墊旅費機票封鎖爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面