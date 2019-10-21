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陳同佳來台投案「不符合人性」　蘇貞昌：要正式的司法互助不能私了

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌手挽柯建銘建進議場簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

曾在台犯下「箱屍案」的香港人陳同佳將服完刑，近日透過香港政府表示願意來台自首，但此「箱屍案」被視為反送中事件的導火線，而犯嫌願意來台接受審判，也引爆藍綠口水戰，行政院長蘇貞昌21日在臉書表示，陳同佳要來台投案，港府應要透過正式的司法互助，而不是讓他以個人、私了的方式處理。

蘇貞昌說，香港人殺了香港人，現在人在香港監獄，香港政府之前不辦，突然之間態度一變，說要送來台灣，這非常詭異，香港嫌犯如果在香港出獄了，不留在香港過自由日子，卻說要來台灣面對殺人罪的審判，「這不符合人性，也不符合常情。」

蘇貞昌指出，林鄭月娥後面是中國，這個作法是企圖用送台，來讓她的送中條例合理化。「台灣是有政府的國家，陳嫌要來台投案，應該是港府透過正式的司法互助，而不是置身事外，讓陳嫌以個人、私了的方式處理。」

蘇貞昌強調，香港民眾現在這麼反送中，呼籲林鄭月娥好好聽取香港人民的意見，回應民意要求，不要把司法案件做政治操作。

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