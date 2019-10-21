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台鐵即起試辦配發列車長「防狼噴霧」　射擊後10秒內嫌犯喪失視、嗅覺能力

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▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵即起試辦發配防狼噴霧器給列車長防身。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵列車上攻擊事件頻傳，鐵路警察李承翰今年7月3日被乘客持刀攻擊，送醫後仍不治，引發外界關注列車長執勤安全。台鐵今（21）日配發隨身防身噴霧器給列車長，初步採購180瓶，並鎖定台北車班、基隆車班試辦2個月，若成效良好，後續將全面發配給全台列車長防身。

▲▼ 彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲有乘客因為沒錢補票，拿安全帽猛K列車長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

列車長遭旅客攻擊事件頻傳，從李承翰遭刺後，7月又有男子逃票拒絕查票，咬傷車長，先前更有乘客沒錢補票，拿安全帽打列車長叫囂，讓第一線人員暴露在危險之中，目前僅有的一根木棍無法面對突發狀況。台鐵運務處綜核科科長陳榮彬表示，目前防狼噴霧初步採購180瓶，今天起先鎖定台北車班、基隆車班試辦2個月，主要是針對列車長在值勤乘務的時候，若遭到旅客不理性的攻擊或有人危害到旅客的生命安全時拿來防身用。

▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲陳榮彬說，若旅客有失去理智的脫序行為，列車長可使用防狼噴霧讓對方失去攻擊性的能力，試辦2個月後將評估成效是否全面發配使用。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵列車長使用防狼噴霧的SOP，第一是要先做好通報行為，通報完後到現場進行處理，原則上先跟旅客溝通，但若溝通過後，旅客仍有失去理智的脫序行為，列車長就可使用防狼噴霧保護自己跟旅客安全，讓對方失去攻擊性的能力。目前台鐵也有辦理教育訓練，教導列車長如何使用防狼噴霧。

▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲列車長可將防狼噴霧配置在腰間，若遇旅客不理性攻擊可隨時拿出防身。（圖／記者賴文萱攝）

陳榮彬說，台鐵列車車廂裡現在已有配置防身棍，這次防狼噴霧主要是讓列車長可以方便攜帶，原則上試辦兩個月，之後會檢討成效，若成效良好將全面擴及實施，未來若有更先進的設備，能對列車長、乘客有所保護的話，台鐵也願意繼續採買。

▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲水柱型防狼噴霧的有效距離為3-6米，建議要在保持安全距離情況下，才拿出來使用。（圖／記者賴文萱攝）

鐵路警察局台北分局助教蔡宗翰則指出，建議列車長使用前要先做對象評估，因為防狼噴霧後會刺激心跳加速，老弱婦孺、吸毒、飲酒過量者，不建議對他們使用。另外，也要在保持安全距離情況下才拿出來，他說，防狼噴霧的有效距離為3-6米，在距離太近的時候拿出來，可能會激怒對方，或可能發生肢體衝突被搶走。

▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲蔡宗翰，水柱型防狼噴霧若正確射擊到對方臉部，5-10秒後對方就會失去視覺、嗅覺能力。（圖／記者賴文萱攝）

蔡宗翰說，建議列車長在3到6米情況下，再使用水柱型噴霧射擊，這在密閉空間也不會影響到其他乘客。若正確射擊到對方的臉部，在5~10秒後，對方就會喪失視覺能力，並有打噴嚏或咳嗽的現象，喪失反擊能力。

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