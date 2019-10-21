F-16「海神火箭彈」淪廢棄物　 爆炸奪命家屬怒：漁民為何常撈到

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓老翁20日4時許，在頭城住家倉庫切割撿來的長形鐵管物卻發生爆炸慘死，21日經軍方彈體比對，初步認為是國軍2.75吋火箭彈肇事，因1月間頭城大溪漁港有漁民也撈回一隻同型「全備彈」的火箭彈，21日老翁媳婦憤怒批，為何爆裂物漁民海上常垂手可得？而頭城鎮代薛柏新說，老翁撿到是沒有尾翼的火箭彈才沒警覺。

▲頭城鎮民代表薛柏新出示，1月間頭城大溪漁港漁民撈回的有尾翼「全備彈」的火箭彈照片。（圖／薛柏新提供）

21日派員在頭城梗枋漁港四週查看有無其他被撈回未爆彈的陸軍三支部少校陳柏翰表示，未爆彈若是被漁民撈獲，陸軍三支部是沒辦法去確認是那個單位造成未爆彈留海底，只能就未爆彈做後續的處置。

▲宜蘭老翁鋸2.75吋火箭彈爆頭慘死，媳婦怒批：為何爆裂物漁民海上垂手可得？（圖／記者游芳男翻攝）

老翁媳婦說，令人不可思議！這不是「草菅人命」是什麼？她公公20日在漁港旁邊撿回的長鐵管，外表很像普通鐵管，未爆彈在漁港邊竟然垂手可得，真的太可怕了，軍方要正視這問題，並查明真相。

頭城鎮民代表薛柏新表示，老翁撿到的是沒有尾翼火箭彈才沒警覺是未爆彈，而1月間頭城大溪漁港有漁民也撈回一隻有尾翼同型「全備彈」的火箭彈，與20日爆炸的未爆彈一模一樣。

▲軍方21日派員在頭城梗枋漁港四週查看有無其他被漁民撈回的未爆彈。（圖／記者游芳男翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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