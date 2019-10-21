台船拿下離岸風電首宗大型統包　力拚明年營運轉盈

▲台船環海風電工程工程公司今（21）日與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式。（圖／台船環海提供）

記者林淑慧／台北報導

政府積極推動離岸風電政策，台船做好多元佈局。台船環海風電工程工程公司今（21）日與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式，拿下台灣首件離岸風電大型統包工程案，台船預估明年營運表現可望由虧轉盈。

台船董事長鄭文隆表示，台船環海風電工程公司今年二月正式設立，今天簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，早就三年前就已開始準備；市場預估，該案開發總金額上看新台幣300億元，挹注台船營運動能可期。

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海龍離岸風電計畫為加拿大獨立能源供應商北陸能源（NPI）及新加坡玉山能源、日本三井物產聯合開發台灣彰化外海海龍風場二號、三號風場，簽約商台船環海為台灣國際造船與歐洲比利時DEME Offshore共同投資的本土化公司。台船投資佔比超過50%。

台船環海董事長曾國正表示，目前台船環海受惠於造艦與商船訂單接單順利，明年造艦占營收比重將成長至三成以上，另也承接少部分離岸風電零件訂單，明年可望明顯貢獻營收，預估營收佔比可達15%，有助台船明年度營運由谷底回升。

台船環海表示，海龍離岸計畫總裝置容量為1044MW，其中300MW適用躉購費率為每度5.6元，744MW則是2.5元；由於考慮到高費率僅占總裝置容量28%，使得海龍整體投資金額更加審慎，啟動施工目標時程為2022年，2024年至2026年陸續完工。

另外，台船環海今日簽訂的大型統包工程計畫，工作內容包括水下基礎及海底電纜EPCI統包工程（設計、採購製造、運輸與安裝），另再包含風力機運輸與安裝作業合併為一大型統包工程BOP計畫，為台灣唯一在地化統包工程。

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