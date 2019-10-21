　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台船拿下離岸風電首宗大型統包　力拚明年營運轉盈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台船環海風電工程工程公司今（21）日與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式。（圖／台船環海提供）

▲台船環海風電工程工程公司今（21）日與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式。（圖／台船環海提供）

記者林淑慧／台北報導

政府積極推動離岸風電政策，台船做好多元佈局。台船環海風電工程工程公司今（21）日與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式，拿下台灣首件離岸風電大型統包工程案，台船預估明年營運表現可望由虧轉盈。

台船董事長鄭文隆表示，台船環海風電工程公司今年二月正式設立，今天簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，早就三年前就已開始準備；市場預估，該案開發總金額上看新台幣300億元，挹注台船營運動能可期。

請繼續往下閱讀...

海龍離岸風電計畫為加拿大獨立能源供應商北陸能源（NPI）及新加坡玉山能源、日本三井物產聯合開發台灣彰化外海海龍風場二號、三號風場，簽約商台船環海為台灣國際造船與歐洲比利時DEME Offshore共同投資的本土化公司。台船投資佔比超過50%。

台船環海董事長曾國正表示，目前台船環海受惠於造艦與商船訂單接單順利，明年造艦占營收比重將成長至三成以上，另也承接少部分離岸風電零件訂單，明年可望明顯貢獻營收，預估營收佔比可達15%，有助台船明年度營運由谷底回升。

台船環海表示，海龍離岸計畫總裝置容量為1044MW，其中300MW適用躉購費率為每度5.6元，744MW則是2.5元；由於考慮到高費率僅占總裝置容量28%，使得海龍整體投資金額更加審慎，啟動施工目標時程為2022年，2024年至2026年陸續完工。

另外，台船環海今日簽訂的大型統包工程計畫，工作內容包括水下基礎及海底電纜EPCI統包工程（設計、採購製造、運輸與安裝），另再包含風力機運輸與安裝作業合併為一大型統包工程BOP計畫，為台灣唯一在地化統包工程。

►拚事業也要顧面子，這款CP值很可以！

ET快訊
F-16「海神火箭彈」淪廢棄物　爆炸奪命家屬怒：漁民為何常撈
詠春大師對決搏擊手！剛撐過1分鐘…被踢一腳KO暈倒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

中美貿易戰衝擊　投審會：前九月台商赴陸投資金額年減逾五成

特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

鋼材大廠卡位波音、空巴供應鏈　榮剛搶攻航太第四季營運看旺

離岸風場第三度流標　台電：檢討原因、目標10月底前上網公告

雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

下周油價預估出爐　專家：小漲0.1元加油要快才能省荷包

經濟部明年再祭6000萬元補助　力挺工具機業者固本轉型

專家預估下周油價小漲0.1元　快去加油省荷包

韓國瑜喊廢一例一休　經部次長曾文生反問：會不會帶來更大衝擊？

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

新台幣匯率創1年新高　收盤升值1.9分收30.592元兌1美元

中華電5G領航隊添戰將　Yahoo母公司入陣、一同迎戰5G時代

9月外銷訂單年減4.9%「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

影／台股Q4繼續衝？分析師：震盪修正、近高情怯賣壓　留意雙低行情！

Smart智富／3方法挑對債券型ETF標的

台船拿下離岸風電首宗大型統包　力拚明年營運轉盈

恰恰現身中信品牌形象影片首映會　中信金力挺中華隊進奧運

台股連7周獲外資買超　印度居亞股吸金王

台積電疲弱、傳產類股齊揚　台股翻紅收盤小漲3點

愛心善舉再添一樁　愛爾麗總裁常如山捐贈嘉義消防局「災情勘查車」

喝整瓶藥酒提神！無照物流司機肇禍3死4傷　檢建請從重量刑

徒手捕獲3米大鱷魚！猛男制伏秘訣：陪牠玩到累就很好抓

他好奇「外送員=OO工程師？」遞名片才驚人　網供職稱…FDE超噴飯

詹皇盼與AD互相挑戰　回憶熱火3巨頭稱「現在組團球迷反應溫和」

蔡壁如臉書粉專開張！自爆被柯文哲稱「血滴子」

媲美擦的「乳液」！換季多吃4種食物，肌膚變超滑

每5分鐘就有1人罹癌！　專家建議必保「重大傷病險」分攤醫療費

捷運置物櫃變贓款保險箱　婦人誤信「檢察官」遭詐200萬

學小狗鑽縫！呆萌大月月卡一半...氣到大叫「凹嗚～」：放我出去

學姊學弟闖文武廟撈光「舒淇許願池」硬幣！6千花到剩2千

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

財經熱門新聞

別急兌獎 發票彩券中獎5000元以下12月起免稅

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

不動產傳子女　繼承扣除額較多

5國營事業　明年無加薪計畫

秋冬國旅補助多　近6成民眾不埋單

宏達電好威　擠進全球前百品牌

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

換匯撿便宜　一招即搞定

特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

45歲才學投資　大學教授存股滾出4千萬

廢印花稅誰得利？　立委黃國昌與財長蘇建榮唇槍舌戰

聯發科家庭日　董座釋方針

為何賺不到台積電的錢？　謝金河指點迷津

更多熱門

相關新聞

沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)今（16）日在「台灣國際智慧能源週」，首次與受邀網友面對面，親自解答對於離岸風電產業的提問，並在攤位上設有離岸風場VR體驗，讓參觀者不需出海就能模擬風機運維技師站在風機上鳥瞰整座風場。

受惠離岸風電鋼材採購　樺晟9月營收年增1.56%逆勢維持高檔

受惠離岸風電鋼材採購　樺晟9月營收年增1.56%逆勢維持高檔

蔡英文：台灣不缺電是不爭的事實

蔡英文：台灣不缺電是不爭的事實

離岸風電在地化　國產能源不用怕

離岸風電在地化　國產能源不用怕

德商來台投資141億拚風電　雲林外海80座風機後年商轉

德商來台投資141億拚風電　雲林外海80座風機後年商轉

關鍵字：

台船離岸風電鄭文隆台船環海曾國正

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面