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批遊行示威不是什麼好事！胡錫進：內地因香港多了一份成熟

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▲▼ 香港,1020,九龍遊行,反送中。（圖／路透）

▲ 香港1020九龍遊行。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

《環球時報》總編輯胡錫進21日表示，香港持續動蕩有一個意外效果，「它成為一部非常全面、清楚、有說服力的政治反面教材，極其深刻地強化了中國社會的幾個重要認知」，其中包括「遊行示威不是什麼好事」、「民生建設很重要，怎麼強調都不過分」等。

胡錫進下午在其微博發文表示，香港過去的事件帶給中國的認知還包括，動亂有損全社會的利益，它根本無助於解決一些人希望解決的問題；美國和西方的政治及輿論力量的確對華沒安好心，信不得；香港的資本主義制度比內地人原本想象的要糟糕得多。

▲▼1020遊行,九龍遊行,香港。（圖／路透）

▲香港九龍遊行。（圖／路透）

他表示，「這些認知都不啻為促進中國社會治理的正資源」，香港暴力型示威大大推動了中國內地社會凝聚力的增加，強化了內地社會保持政治穩定的集體意願，而不是對內地社會構成了緊迫的威脅，「我個人認為，形成這一實事求是的判斷有著重大意義。」

胡錫進指出，「香港的事情應該讓我們變得更加自信」，中國內地社會因為香港事件又多了一份成熟，「更不容易被西方忽悠了。」

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲胡錫進。（圖／CFP）

他強調，「我們應把香港的事情轉化成中國內地社會不斷擴大治理主動性的契機，幫我們更有魄力，創造更多成就，而不是讓它促使內地社會把進一步加碼應對風險作為治理的主線。」

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