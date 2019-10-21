台北現存最老百貨拚新生　明年預計改裝餐飲、名品進駐

▲遠東百貨寶慶店。（圖／翻攝自遠東百貨官網）

記者蔡惠如／綜合報導

零售市場競爭激烈，目前台北市現存最老百貨「遠百寶慶」，也即將在明年進行改裝，預計引進名品與更多大型餐廳，期望吸引目前西門商圈的年輕客層與觀光客，讓這間許多老台北人充滿回憶之處的百貨，能以新面貌重新觸發年輕人回流。

現全台有11間商場的遠東百貨公司，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，與西門商圈共存共榮，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，許多時髦貴婦流連，也被遠東集團董事長徐旭東認為是旗下百貨系統的「起家店」，感情深厚。

目前遠百寶慶還是有許多忠實主顧，但平均年齡曾約在45歲至55歲之間，常來的主顧客約佔30%至40％左右，2005年曾首度封館進行大改裝，除了更新品牌之外，也在基本架構下進行全新賣場設計，變得明亮簡潔，不過百貨客層跟西門商圈逛街民眾還是有區隔。

遠百表示，預計明年將分區域進行改裝，主要重點放在餐飲，以及一些名品品牌，希望能透過體驗式行銷，讓民眾能來老百貨享受生活氛圍，也期盼能提高年輕人客群。

而近期即將在信義A13開出首間「信義遠百」，雖然表訂為10／24開幕，但因內部設計與審查因素導致延宕，目前預計今年底前將開幕，外界預計應是12月。

信義遠百已確定進駐樂高體驗店、大時代美食街、威秀高端影城與鼎泰豐，據悉會有大面積餐飲與娛樂空間來提高購物體驗。

而另一間台北的老百貨則是1972年開幕的欣欣大眾百貨，位於林森北路上，其開幕時間為1972年6月，只比遠百寶慶「年輕」5個多月。

▲位於林森北路上的欣欣大眾，也是台北早期的百貨公司。（圖／翻攝維基共用百科）