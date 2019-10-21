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Smart智富／3方法挑對債券型ETF標的

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

近3年來，債券ETF從產品發行量、資產規模成長幅度，都呈現爆炸式成長，而因全球降息風、寬鬆貨幣政策再啟，使報酬表現與股票不相上下，因而成為國內投資市場發展最為蓬勃的投資商品。

但因債券ETF在台灣發行不過3年，而近期價格又都在高檔，投資人在標的挑選、風險評估上要注意哪些原則？為此《Smart智富》月刊特別採訪精算達人怪老子、債券投資達人MissQ、富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益，以及國泰投信債券ETF經理人林盈華等債券ETF投資專家來為投資人解惑。

首先，對於標的挑選，專家們建議可採取以下3方法：

方法1》衡量自身需求 不只看殖利率

請繼續往下閱讀...

由於債券類型多元，受匯率、利率與信用評等風險影響落差大，因而專家一致表示，投資人要先由自身需求出發，再同時就債券ETF殖利率和產品的波動度來評估挑選。

「債券投資，回歸本質來說，最重要的收益仍是來自『配息』的收入。」林盈華表示，雖然投資債券也會有資本利得，但若長期投資，債券將有高達80%～85%的收益來自於債息，因此MissQ建議，「債券的殖利率就像是股票的股利率，挑債（ETF）時要挑一個自己能夠接受的水準。」一般來說，長天期的投資標的、平均投資評等愈低的債券ETF，將能夠提供更高的殖利率。

其次在波動度上，怪老子建議，可利用存續期間（Duration）跟殖利率來估算。所謂存續期間指的是，投資人持有債券的平均到期年限，也就是投資人回收本金跟利息的實際平均年限，可以反映一檔債券的價格對於利率的敏感度，當存續期間愈長，則利率變動對於債券價格的影響將愈大。

要了解一檔債券價格的變動比率受殖利率影響的程度，更常採用的是修正後的存續期間，也就是將存續期間除以「1＋殖利率」，就可以知道當殖利率變動時，債券價格會變動多少。

方法2》流動性越佳、規模越大　越可降低清算性風險

在選定符合自己風險承擔度的債券ETF類型後，在有眾多投信發行同類型標的中，粘瑞益建議，要挑流動性夠好者，以確保投資人在次級市場買賣債券ETF時，都能夠有足夠的承接量來交易。而要觀察流動性可以觀察債券ETF每日交易時的上下5檔價位，看價格是否連續、掛單量是否足夠。

接著可看債券ETF的規模，規模愈大者遭到清算的風險愈低，且較能發揮規模經濟效果，能夠相對壓低ETF追蹤指數的費用。

最後還可檢梘債券ETF追蹤指數的能力，可利用「追蹤差距」和「追蹤誤差」兩項指標，前者代表的是ETF報酬和追蹤指數報酬的差距，而後者則是代表在投資期間，ETF走勢相對追蹤指數的偏離程度，兩者數值都是愈小愈理想，代表ETF追蹤指數的能力愈優異。

方法3》出現殖利率倒掛時　可改布局短天期債券

在今年債券價格普遍走揚下，現在還能進場投資債券ETF嗎？手中持有的債券ETF又是否需要停利？專家一致認為，現在仍是投資債券的時機，最重要原因就是降息循環開始。

「降息現在才剛開始而已，只要市場持續有降息氣氛，債券就可以續抱。」MissQ說。她在臉書上有經營「MissQ退休理財園地」粉絲頁，當她去年底、今年初，觀察到美國聯準會升息已到頂跡象，市場開始轉向降息氣氛時，就已經向讀者建議可布局債券ETF。

而如今聯準會雖然已經降息2次、累積降息2碼，持續降息的可能性仍未散去，林盈華指出，觀察過去聯準會的降息紀錄，共有2次採取預防性降息，2次累積降息幅度皆為3碼，就歷史紀錄來看，接下來仍有降息空間。

在寬鬆貨幣環境之下，雖有利債券投資，不過，林盈華也提醒，現在景氣循環處於「Late Cycle」（景氣循環後段），違約風險提高、市場波動加大，已持有的高收益債、新興市場債等風險偏高債券ETF，可先調降部位，而以投資等級債跟公債ETF為主，其中又以投資等級債因風險低、債息較公債高，屬於進可攻、退可守的選擇。

粘瑞益則建議，現階段可轉向布局短天期債券ETF。他指出，今年以來長短天期債券殖利率屢屢出現倒掛現象，造成殖利率曲線平滑，短天期債券殖利率還有可能高於長天期債券，就收息角度來看的話，兩者差距不大，甚至布局短天期債券還更有利。同時，今年債券殖利率至9月，已經走到一個相對低檔的位置，短期內再大幅走低的可能性不大，縮減手中部位的存續期間，反可降低債券殖利率反彈時造成的波動風險。

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