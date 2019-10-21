▲ 板橋派出所新駐地廳舍落成，侯友宜：激勵基層士氣全力拚治安。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升員警工作環境，改善周邊市容，新北市板橋派出所新駐地遷移至板橋區北門街17號，21日正式落成啟用，侯友宜市長到場主持揭牌儀式，視察所內各項設施環境，鼓勵員警善用全新廳舍，守護新北市民。

板橋派出所舊駐地建於1981年，為土造及磚造建築物，不僅耐震結構及防火安全堪慮，老舊外觀也影響市容。侯友宜表示，板橋派出所都更案為市府主導籌劃，期間仰賴各級民代與里長的努力。隨著市府推動都更的腳步越來越穩健，警力也要跟著提升，期盼藉由改善員警工作環境，提供市民更優質的服務品質。

▲ 板橋派出所新駐地廳舍落成，市府會做最強後盾與基層全力拚治安。

侯友宜說，新廳舍落成對第一線警察絕對是一種鼓舞，不但工作空間更大更明亮，民眾也可以很容易找到，尤其新廳舍是以公辦都更方式興建，要特別謝謝過程中給予支持的中央、地方民代和在地里長。

板橋派出所轄區包含接雲寺、慈惠宮、林家花園、板橋第二運動館，觀光旅客眾多，且黃石中繼市場也將興建，周遭生活環境開始改變，治安壓力也會愈來愈大。市長侯友宜勉勵所長楊建良與63名派出所第一線同仁，持續維持當地居民生活安全，提供最優質的服務，市府會做最強後盾與基層全力拚治安。

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