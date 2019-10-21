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LINE貼圖限時4天全額回饋！到全家結帳可享優惠...每日早上10點開搶3500名額

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▲▼買貼圖到全家！貼圖限時買一送一！。（圖／取自LINE STORE）

▲全家祭出「買貼圖到全家！貼圖限時買一送一！」活動。（圖／取自LINE STORE）

記者王曉敏／綜合報導

為提供用戶更多元、便利的服務，LINE於去年開始推出LINE STORE便利商店臨櫃付款功能，讓買貼圖流程更簡易。隨著該功能推出一周年，LINE於稍早宣布，用戶於24日前至全台任一全家店鋪結帳LINE STORE中的官方或原創貼圖，即可獲得LINE Credits全額回饋！

LINE稍早推出「買貼圖到全家！貼圖限時買一送一！」活動，即日起至24日，只要到全台任何一家全家便利商店結帳LINE STORE中的官方或原創貼圖，即可獲得LINE Credits全額回饋。舉例來說，若用戶購入30元貼圖即可回饋30 LINE Credits，意味著用戶可再購入一組30元的貼圖。此回饋在活動期間於每日早上10點開搶，每日限量前3500筆付款完成的交易。

用戶可透過LINE STORE網頁版或「LINE STORE官方小舖」官方帳號購買或贈送LINE官方或原創貼圖，結帳方式請選擇「全家便利商店條碼付款」。

活動時間：10/21-10/24（每日早上10:00開搶，每日限量前3500筆付款完成的交易，額滿不另行通知。）

活動限制：務必加入「LINE STORE官方小舖」官方帳號以利中獎資訊發送，若未加入前述官方帳號好友或封鎖前述官方帳號，即視為放棄參加本次活動。

活動結束後，LINE Credits將於11月15日之前發送完畢，中獎者請至LINE STORE網頁版 > 點選「個人頁面」> 「我的LINE點數」>「回饋點數」查看。

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