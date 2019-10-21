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吳小哲遭斷手腳自付百萬醫藥費　警PO文酸「裝可憐」挨批：真沒同理心

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▲台南市警局1名警員，在臉書對知名直播主吳小哲遭人擄走打斷手腳，自稱醫藥費粗估要百萬元一事發表評論，引起吳小哲及支持者不滿與爭議。（圖／翻攝自吳小哲臉書）

▲台南市警局1名警員，在臉書對知名直播主吳小哲遭人擄走打斷手腳，自稱醫藥費粗估要百萬元一事發表評論，引起吳小哲及支持者不滿與爭議。（圖／翻攝自吳小哲臉書）

記者林悅／台南報導

知名直播主吳小哲遭人擄走打斷手腳，10月20日坐輪椅公開露臉說明被打過程，並嘆稱好了也會跛腳！醫藥費粗估要百萬，強調會自食其力，但有警員在臉書PO文批評骨折就要百萬，質疑吳小哲博取同情吸引購買率而引發爭議，該警員指出，係分享個人公傷骨折經驗，並無侮辱或影響該新聞案件直播主聲譽之用意。

吳小哲20日深夜在其臉書PO警員的發文、個人介紹等兩張截圖，質問：「請問您真是警察嗎？怎麼會留這種話呢？請問您有事嗎？」吳小哲指出，健保並未全部給付，很多器材、藥品都需要自費。他開記者會是想說出真相，並非博取同情，直播台從不勉強任何人買東西，薄利多銷賺醫藥費錯了嗎？」。文中該警員在臉書自稱是桃園警局員工，來自台南市。

▲台南市警局1名警員，在臉書對知名直播主吳小哲遭人擄走打斷手腳，自稱醫藥費粗估要百萬元一事發表評論，引起吳小哲及支持者不滿與爭議。（圖／翻攝自吳小哲臉書）
PO文一出起發網友熱議，網友紛紛抨擊：「言詞不當的警察，不配做人民保母！」、「打給他上司，丟警察之恥」、「健保有全給付人民還需要保險幹麼，有事」、「以為健保無敵喔」、「真沒有同理心！」，不少網友轉而向NPA署長室（警政署）投訴。

事情發生後該名員警已關閉臉書，據了解該名員警目前服務台南市警局靠近原市區之分局，從事外勤工作。市警局訪談時該名警員表示，係純粹以民眾身分表達，其曾因公追捕歹徒撞擊頭部與手腳骨折受傷的經驗，發表對該新聞的個人評論，強調純屬個人行為，與職務無關，並無侮辱或影響該新聞案件直播主聲譽之用意。

台南市警局指出，針對員警在外言論會要求嚴守公務員服務之相關規範，謹言慎行，切勿於網路發表任何不當言論，以免招致非議。

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