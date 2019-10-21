韓國瑜頻挨酸　國民黨議員轟：柯文哲口無遮攔才能博版面

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜隔空交火！柯文哲在高雄演講時酸「你們現在連市長都沒有了」，北市議會國民黨團21日召開記者會砲轟，台北市有市長比没市長更慘，柯文哲身為民眾黨主席，必須拉抬小雞，只有口無遮攔才能博取版面。



黨團書記長應曉薇指出，柯文哲要不要管好自己嘴巴？椰榆高雄市民沒有市長，但黨團深刻感受，台北市有柯文哲，比沒有柯文哲更糟糕，柯文哲什麼都沒做，唯一豐功偉業的是，就是砍掉重陽敬老金，還有大巨蛋、北藝、內湖塞車等問題，除了幾個中央首長住得地方不塞車，其他地方通通塞車。



議員郭昭巖指出，柯文哲失言不是一兩天的事，前幾天說自己吸安才有體力，要人去河濱公園自殺，一個首都市長如此輕率發言，是相當不好的示範，柯市長年輕支持者不少，這容易誤導年輕人吸毒，對於有自殺想法的朋友應該給予輔導、安撫和支持的力量，難怪有人說「有市長不如沒市長」。

郭昭巖再批，大巨蛋被他自己卡了五年，如今像髮夾彎一樣，都審又通過了，他說韓國瑜什麼都沒有做，但柯文哲東區沒落跟大巨蛋卡五年沒有關係嗎？柯文哲國慶日當天發完嗡嗡包，就消失不見，國慶花車嘉年華，內政部長徐國勇都來了，柯文哲卻沒來，原來他陪著民眾黨候選人拜廟、掃街，

郭昭巖說，反觀韓國瑜請假參選，是守法表現，相對蔡英文浪費行政資源，韓國瑜當選之後用了行政院前秘書長、前新北市副市長李四川、交通部前部長葉匡時這種中央級的好手來當副市長，都是中央好手，有相關重要決定，都會做有效處理。

議員汪志冰直言，柯文哲口無遮攔是新聞嗎？「你沒有請假我們也感覺到我們沒有市長，就算有市長，也認為是口無遮攔，沒有建樹的市長」，柯文哲原本可能是總統候選人，現在他不選總統了，作為民眾黨主席就必須拉抬小雞，他假日走透透要博取媒體聲量，但現在兩黨對壘，民眾黨被邊緣化，必須用這麼low的方式，使出殺手鐧，每次放假離開台北市，他的胡言亂語、口無遮攔的機制就啟動，都必須懷疑柯文哲到底是故意還是無心。



議員張斯綱認為，柯文哲的臉書專頁，有很多內容是民眾黨內容，像是有一則標題是2020台灣重開機，講的是民眾黨立委提名人，如果粉專是民眾黨自掏腰包自己製作，什麼內容沒人干涉，可是小編是市府工作同仁，有時候PO市政，有時候發民眾黨，有時候柯文哲跟民眾黨品牌合作，這部分要搞清楚，利用上班時間經營黨的事務，呼籲柯文哲掌握好界線。