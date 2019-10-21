19歲「笑臉女神」遇火劫...100%燒傷殞命　鄰嬤哽咽：只差幾步就能逃生

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區廣東一街一棟3層樓的民宅發生火警，陳姓屋主的19歲女兒被救出來之後，仍然不治。面對這樣的情況，鄰居們都非常的難過，因為陳姓死者才19歲，而且平常很乖，都會笑臉迎人，鄰居阿嬤對她印象很好，一講到前一天火警發生的情況，鄰居阿嬤也相當難過，一度哽咽嘆：「只差幾步路」而已。

▲鄰居表示起火的民宅跟鄰居住戶間，三樓是有相通，嘆：只差幾步路就能逃生 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起火警發生在20日下午，住在火警地點旁的一名阿嬤回憶起當時情況，她說自己正要跟女兒出門，但是一踏出家門就發現陳姓這戶人家的窗戶冒出濃濃的黑煙，於是阿嬤女兒趕緊衝回家裡打電話通報119，站在門口的阿嬤聽見陳姓死者喊著：「可以救我一下嗎」，阿嬤急喊：「小孩！快逃去三樓尾，那邊有相通，門打開就能跑出去」，但是才講完沒多久，整個就全面燃燒了。

▲鄰居表示起火的民宅跟鄰居住戶間，三樓是有相通，嘆：只差幾步路就能逃生 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來起火的這戶人家，三樓頂是鐵皮屋跟鄰居家的三樓是有互通的，可是過一會就沒聲音了，等到再看見陳姓死者的時候，就已經是被抬出來的情況，這位阿嬤表示可能是濃煙太大，也很心疼，都已經逃到三樓了，只差幾步路就能躲到鄰居的陽台，就幾步而已。

鄰居表示陳姓死者的母親原本是要約女兒出去，但是她表示自己要在家睡覺，所以才沒有跟，而當時大伯也在二樓睡覺，不過火警發生的時候，住警器發揮作用，大伯聽到聲音後立刻逃生，但陳姓死者逃生不及，被人發現躺在三樓陽台，距離鄰居家的陽台才幾步路的地方，送醫急救仍然不治。

鄰居回憶起陳姓死者時，都非常的不捨：「就是常常看到，所以毋甘就是這樣，他們三個都是乖乖的，看到這樣我們會難過啦」。

▲鄰居表示起火的民宅跟鄰居住戶間，三樓是有相通，嘆：只差幾步路就能逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）