費城2歲女童爆頭亡！週末2槍案連發　11月嬰「頭胸背中4槍」命危搶救中

▲ 費城週末在短短不到24小時之內發生2起造成孩童死傷的槍擊案。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

美國賓夕法尼亞州費城週末並不平靜,短短不到24小時發生2起孩童受波及的槍擊案。美媒ABC報導,19日晚間8時許,一名11個月大的嬰兒身中4槍命危,頭部、胸部、背部都有槍傷,所幸最終撿回一命。但另名年僅2歲的女童就沒這麼幸運,她在20日下午3時30分左右被開槍,頭部後方中彈當場死亡。

在2歲女童的槍擊案當中,她24歲母親的頭部、背部也中彈,目前狀況穩定,但另名腹部中槍的33歲男子並未脫離險境。警方表示,似乎是有人從屋外朝室內開槍,目前正調閱周邊監視器協助調查,但嫌犯仍逍遙法外。

談及19日的槍擊案,警方指出,事發時間約在晚間8時左右,當時11個月大的孩子坐在車子後座,但繼母開車開到一半時卻遭到攻擊,導致孩子頭、胸、背部中彈,緊急送醫後撿回一命,但情況仍未好轉。而這起案件的嫌犯同樣還沒被逮捕。

「週末的暴力事件奪走一名2歲孩子的性命,且另外一名嬰兒仍未脫離險境,這讓我感到憤怒、厭惡且心碎」,費城市長肯尼(Jim Kenney)在推特發文指出,目前已在事件發生的社區設立小組,提供相關的支持與創傷治療,警方正在進行全面調查,將動用一切資源把嫌犯繩之以法,「費城人不該活在暴力的恐懼之中…隨著非法槍枝和毒品的氾濫,我們會盡全力解決當地的暴力問題。」

Outraged, disgusted, and heartbroken by the violence this weekend that claimed the life of an innocent 2-year-old and left another infant fighting for his life. My prayers are with their families and communities during this tragic time.